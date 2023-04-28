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صحة

بعد وفاة رجل مخاوف من إنتشار مرض قاتل... إليكم أعراضه التي تظهر بشكل مفاجىء

Lebanon 24
28-04-2023 | 08:07
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قال مسؤولون في وزارة الصحة السنغالية إن رجلاً توفي بسبب نزيف في العين في السنغال، مما أثار مخاوف من تفشي حمى الكونغو الشبيهة بالإيبولا.

وبدأ الرجل البالغ من العمر 35 عاما يعاني من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، بما في ذلك الحمى، ثم بدأ يعاني من نزيف بالعين.
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وحمى الكونغو مرض فيروسي ينتقل عادة عن طريق القراد والماشية، ومن الممكن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر بالملامسة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه إفريقيا تفشيًا جديدًا لفيروس ماربورغ، وهو مرض نزفي مثل حمى الكونغو.

وتظهر الأعراض بشكل مفاجئ وتشمل:

- حمى.
- آلام العضلات.
- دوخة.
- آلام الرقبة وتيبسها.
- آلام الظهر.
- صداع.
- التهاب العينين.
- حساسية للضوء.
بعد يومين إلى أربعة أيام، سيحل النعاس والاكتئاب محل التقلبات المزاجية والارتباك.
وسيعاني المرضى المصابون بأمراض خطيرة من فشل كلوي سريع وفشل مفاجئ في الكبد والقلب بعد حوالي خمسة أيام من مرضهم.
وتعد حمى الكونغو قاتلة في حوالي ثلث الحالات، وتتسبب في الوفاة بعد حوالي أسبوعين من الإصابة. (سكاي نيوز)

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