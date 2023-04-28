16
o
بيروت
19
o
طرابلس
23
o
صور
16
o
جبيل
7
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
19
o
بشري
16
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
فيديو يُوثقّ العمليّة... عصابة اقتحمت محلاً تجاريّاً وقتلت شخصين!
Lebanon 24
28-04-2023
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت لقطات من كاميرا مراقبة اقتحام عصابة مسلحة محلاً تجارياً في العاصمة المالية، باماكو.
وكشف الفيديو أحد المسلحين يرتدي زياً عسكرياً، حيث تمت سرقة أموال المحلّ، ليعلَن بعدها عن مقتل موريتانيَّيْن اثنين داخله رغم عدم مقاومتهما للمسلحين.
Advertisement
وأثارت الجريمة غضب الموريتانيين في الداخل والخارج وطالبوا السلطات المالية بالقبض على العصابة، فيما دعا آخرون إلى عدم السفر إلى مالي لأنها ليست آمنة، وفق تعبيرهم.
وحسب بيان للجالية الموريتانية في باماكو فإن الموريتانيين هما أحمد ولد محمد عالي والشيخ ولد محمد الأغظف، ويعملان في محل تجاري في حي كلابان كورا بالعاصمة المالية باماكو.
وقد انتقل وفد من السفارة الموريتانية في باماكو إلى المكان برئاسة السفير أحمدو ولد أحمدو، فيما فتحت الشرطة المالية تحقيقا في الحادث متعهدة بالقبض على الجناة في أقرب وقت ممكن وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم القانوني، حسب ما أفادته وسائل إعلام موريتانية. (العربية)
عربي-دولي
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان ضيق.. ميريام كلينك "تتمشى" في شوارع بيروت شاهدوا ردة فعل المارة لدى رؤيتها
Lebanon 24
بفستان ضيق.. ميريام كلينك "تتمشى" في شوارع بيروت شاهدوا ردة فعل المارة لدى رؤيتها
03:45 | 2023-04-28
28/04/2023 03:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة خطف تهزّ طرابلس... هذه تفاصيلها
Lebanon 24
حادثة خطف تهزّ طرابلس... هذه تفاصيلها
09:05 | 2023-04-28
28/04/2023 09:05:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر اليوم... ذهبت إلى حارة حريك لإحضار أولادها من المدرسة وهذا ما حصل معها! (فيديو)
Lebanon 24
ظهر اليوم... ذهبت إلى حارة حريك لإحضار أولادها من المدرسة وهذا ما حصل معها! (فيديو)
09:37 | 2023-04-28
28/04/2023 09:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
المفاجأة بعمره... شعبة المعلومات أوقفت المتسبب بمقتل المواطن فارس بيطار
Lebanon 24
المفاجأة بعمره... شعبة المعلومات أوقفت المتسبب بمقتل المواطن فارس بيطار
05:52 | 2023-04-28
28/04/2023 05:52:10
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
09:45 | 2023-04-28
28/04/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2023-04-28
هل يوافق بايدن على إعادة التطبيع مع نظام الأسد؟
15:00 | 2023-04-28
الإشتباكات مستمرّة في السودان رغم الهدنة.. تحركات لوقف التصعيد و3 سيناريوهات محتملة للصراع
15:00 | 2023-04-28
سودانيون يتخوفون من شبح المجاعة... الكارثة تتّجه نحو الأسوأ
14:30 | 2023-04-28
بوتين يُوقّع قانوناً... على ماذا ينصّ؟
14:15 | 2023-04-28
صحيفة أميركية: الولايات المتحدة أرسلت مقاتلات بقنابل خارقة للتحصينات لردع إيران
14:00 | 2023-04-28
من أين يأخذ "تشات جي بي تي" معلوماته؟
فيديو
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
02:06 | 2023-04-28
28/04/2023 22:25:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
28/04/2023 22:25:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
28/04/2023 22:25:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact