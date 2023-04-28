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عربي-دولي

فيديو يُوثقّ العمليّة... عصابة اقتحمت محلاً تجاريّاً وقتلت شخصين!

Lebanon 24
28-04-2023 | 14:00
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أظهرت لقطات من كاميرا مراقبة اقتحام عصابة مسلحة محلاً تجارياً في العاصمة المالية، باماكو.

وكشف الفيديو أحد المسلحين يرتدي زياً عسكرياً، حيث تمت سرقة أموال المحلّ، ليعلَن بعدها عن مقتل موريتانيَّيْن اثنين داخله رغم عدم مقاومتهما للمسلحين.
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وأثارت الجريمة غضب الموريتانيين في الداخل والخارج وطالبوا السلطات المالية بالقبض على العصابة، فيما دعا آخرون إلى عدم السفر إلى مالي لأنها ليست آمنة، وفق تعبيرهم.
 
وحسب بيان للجالية الموريتانية في باماكو فإن الموريتانيين هما أحمد ولد محمد عالي والشيخ ولد محمد الأغظف، ويعملان في محل تجاري في حي كلابان كورا بالعاصمة المالية باماكو.

وقد انتقل وفد من السفارة الموريتانية في باماكو إلى المكان برئاسة السفير أحمدو ولد أحمدو، فيما فتحت الشرطة المالية تحقيقا في الحادث متعهدة بالقبض على الجناة في أقرب وقت ممكن وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم القانوني، حسب ما أفادته وسائل إعلام موريتانية. (العربية)
 
 
 
 
 

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