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عربي-دولي

بوتين يُوقّع قانوناً... على ماذا ينصّ؟

Lebanon 24
28-04-2023 | 14:30
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا بشأن تعديلات على القانون الجنائي الروسي يشدد العقوبة على تهمة الخيانة العظمى إلى السجن المؤبد.
وتم نشر الوثيقة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية، حيث يتم إجراء تعديلات على المادة 275 من "الخيانة العظمى" من القانون الجنائي لروسيا بالنسبة للتجسس لتصبح عقوبة بالسجن المؤبد لتسريب معلومات تشكل أسرارا للدولة للأجانب، أو الانضمام إلى صفوف العدو أو تقديم مساعدة مالية أو لوجستية أو استشارية أو أي مساعدة أخرى لدولة ترعى الأنشطة الموجهة ضد الدولة الروسية.
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وكان هذا القانون في السابق يقر عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما، مع غرامة تصل إلى 500 ألف روبل. (روسيا اليوم)
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