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عربي-دولي

صواريخ روسية تتسهدف مقر الدفاع الأوكراني في أرتيوموفسك

Lebanon 24
28-04-2023 | 15:30
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن "القوات الجوية وبالتنسيق مع وحدات مجموعة "الجنوب" أحبطت محاولات العدو دعم احتياطياتها العسكرية على محور أرتيوموفسك".
كما أشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن "الوحدات الروسية المقاتلة تواصل استهداف وحدات العدو والمرتزقة الأجانب في الجزء الغربي من أرتيوموفسك".
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وأضافت الدفاع الروسية أن "المدفعية الروسية من مجموعة "الجنوب " العسكرية نجحت بتدمر ثلاثة مدافع أوكرانية متنقلة بالقرب من أرتيوموفسك".

كما استهدفت قوات الصواريخ مقر الدفاع المشترك الأوكراني لمدينة أرتيوموفسك، وكذلك وحدات ما يعرف بـ "الفيلق الأجنبي" في منطقة بلدة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية". (سبوتنيك)
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