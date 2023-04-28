Advertisement

عربي-دولي

الانقسام بين أبناء ترامب يصل إلى القضاء

Lebanon 24
28-04-2023 | 16:59
A-
A+
Doc-P-1061610-638182987524914035.JPG
Doc-P-1061610-638182987524914035.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قررت إيفانكا ترامب، استبدال المحامين الذين يدافعون عنها في دعوى احتيال ضد المدعية العامة في نيويورك، فيما لا يزال المحامون يمثلون شقيقيها دونالد جونيور وإريك.

ورفع مكتب المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، دعوى قضائية في أيلول زعم فيها أن الرئيس السابق دونالد ترامب وأطفاله الثلاثة، وشركته العقارية وكبار المسؤولين التنفيذيين فيها، ضخمت قيمة العقارات للحصول على فوائد اقتصادية، مثل الحصول على قروض أرخص.
Advertisement

وطلبت جيمس من المحكمة التخلص من 250 مليون دولار من المزايا المالية وتقييد قدرة المتهمين على ممارسة الأعمال التجارية في الولاية. 

وسرعان ما استعان دونالد جونيور وإريك ترامب، بكليفورد روبرت ومايكل فارينا من شرطة "روبرت آند روبرت" للمحاماة تمثيلهما، وفقا لسجلات المحكمة التي تم تقديمها بعد أسبوع من بدء الدعوى.

وفي الشهر التالي، أبلغ هؤلاء المحامون أنفسهم المحكمة بأنهم يمثلون إيفانكا ترامب أيضا. 

لكن ظهرت علامة على وجود انقسام في استراتيجيات دفاع الأشقاء في 6 آذار، عندما كتب أحد المحامين الذين يمثلون إيفانكا فقط إلى القاضي، طالبا منه تأجيل المحاكمة.

وزعمت الرسالة أن "الشكوى لا تحتوي على ادعاء واحد بأن ترامب قامت بشكل مباشر أو غير مباشر بإنشاء أو إعداد أو مراجعة أو التصديق على أي من البيانات المالية لوالدها. وتزعم الشكوى بشكل أكيد أن أفرادا آخرين كانوا مسؤولين عن تلك المهام". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2023-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:37 | 2023-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2023-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2023-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2023-04-28
16:30 | 2023-04-28
16:00 | 2023-04-28
15:30 | 2023-04-28
15:00 | 2023-04-28
15:00 | 2023-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website