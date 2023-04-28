أثناء وجوده داخل صيدليّة... مقتل الطبيب محمد في السعودية

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أعلنت وسائل الإعلام المصرية مقتل طبيب مصري يدعى محمد فيصل يونس، أثناء تأدية عمله بقرية الأمواه في منطقة عسير جنوب المملكة العربية السعودية.وقال أحمد زعلوك نقيب الصيادلة بالبحيرة إن "الدكتور محمد فيصل يونس، قتل في أثناء تأدية عمله في إحدى صيدليات منطقة عسير جنوب المملكة، وأنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية لإحضار جثمانه إلى الأراضي المصرية، كما تجري السلطات السعودية تحقيقاتها لمعرفة مرتكب الواقعة".ومن جانبها أكدت شقيقته الدكتورة مي فيصل، نبأ وفاته، دون الإفصاح عن أسباب الوفاة. (روسيا اليوم)