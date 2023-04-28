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عربي-دولي

بوتين يوقع مرسوما يسمح بترحيل أوكرانيين من المناطق المحتلة في بلادهم

Lebanon 24
28-04-2023 | 12:15
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما، الخميس، يسمح بترحيل المواطنين الأوكرانيين من الأراضي التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني، إذا اعُتبروا "تهديدا للأمن القومي".

وبحسب المرسوم المنشور على الإنترنت، سيتم الاعتراف بالمقيمين من المناطق التي تم ضمها إلى روسيا وهي: (دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون)، الذين لم يحصلوا على الجنسية الروسية، كأجانب، ويمكن طردهم من روسيا إذا شكلوا تهديدًا للأمن القومي، بما في ذلك السكان الذين يُزعم أنهم يدافعون عن "تغيير عنيف في النظام الدستوري للاتحاد الروسي، والتخطيط أو تمويل الهجمات الإرهابية أو الجرائم المتطرفة".
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وفي الوقت نفسه، ينص المرسوم على أن الأوكرانيين الذين يعيشون في مثل هذه المناطق والذين لا يحملون جواز سفر روسيًا، سيتعين عليهم التقدم للحصول على تصريح إقامة، وسيتعين عليهم الخضوع لتسجيل بصمات الأصابع وتقديم مجموعة من المستندات المترجمة إلى اللغة الروسية. (سي ان ان) 
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