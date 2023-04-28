رسالة مؤثرة من شاب لأخويه اللذين يحاربان بعضهما البعض في السودان

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توجه محمد جالي وهو شاب سوداني، برسالة لأخويه اللذين يقاتلان على جبهتين مختلفتين في الحرب في السودان، إذ يقاتل الأخ الأكبر مصعب في صفوف الجيش ضد أخيه الأصغر يعقوب الذي ينتمي لقوات الدعم السريع.رسالة محمد انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف كثيرون رسالة محمد بالمؤلمة لأنها تجسد الانقسام الذي يعاني منه السودان. (بي بي سي)