مرشحة للرئاسة الأميركية تتحدث عن سيناريو وفاة بايدن: قد لا يستطع العيش للـ86

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قالت المرشحة الجمهورية لانتخابات الرئاسة الأميركية، نيكي هايلي، يوم الجمعة، إن الرئيس الحالي، جو بايدن، قد لا يستطيع العيش حتى آخر الولاية الثانية له في البيت الأبيض، في حال أعيد انتخابه مرة أخرى.وإذا تمكن جو بايدن الذي أعلن ترشحه الثلاثاء، من الفوز بولاية رئاسية ثانية، فإن عمره عند مغادرة المنصب سيكون 86 عاما.ويصل عمر بايدن في الوقت الحالي إلى 80 سنة، وهو أكبر شخص يتولى الرئاسة في تاريخ الولايات المتحدة.وقالت نيكي هايلي، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إن الشخص الذي يريد منح صوته لبايدن عليه أن يضع في الحسبان أنه يصوت لكمالا هاريس من الناحية الفعلية، مضيفة أنه من غير المحتمل أن يستطيع العيش حتى السادسة والثمانين.وبموجب الدستور الأميركي، فإن نائب الرئيس هو الذي يتولى مهام الرئيس، في حال شغور المنصب.وفي تعليقه على تصريحات هايلي، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس "كما تعلمون، فإننا لا نرد على الحملات (الانتخابية) من هنا، لكن وللأمانة، كنت قد نسيت أنها تخوض سباق الرئاسة في الأصل".وكان المتحدث باسم البيت الأبيض يقصد السخرية من هايلي، واعتبارها مرشحة غير بارزة للرئاسة الأميركية. (سكاي نيوز عربية)