الإشتباكات مستمرّة في السودان رغم الهدنة.. تحركات لوقف التصعيد و3 سيناريوهات محتملة للصراع

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تجددت الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة أم درمان، الجمعة، رغم بدء سريان خامس هدنة في البلاد منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف الشهر الجاري، بينما حذرت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري بالسودان من إن الاشتباكات في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور أخذت أبعادا قبلية مؤسفة وندعو لإيقافها فورا.وتواصلت التحركات الأفريقية والدولية في محاولة لخفض التصعيد وإقناع طرفي النزاع بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الصحي في البلاد.وقال القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إنه لا يمكن الجلوس مع من وصفه بقائد المليشيا لأنه يقود تمردا يجب حسمه، مؤكدا أنه لا مجال لهذه المليشيا إلا الزوال، عبر التفاوض في كيفية استيعابها داخل القوات المسلحة أو قتالها من الشعب السوداني كافة، حسب تعبيره.ونقلت القوات المسلحة السودانية عن البرهان قوله إنه لا يمكن لمن سماها "مليشيا قبلية"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع، أن تتحدث عن الديمقراطية والتحول المدني.وفي هذا السياق، استشرف محللون المستقبل، وحددوا 3 سيناريوهات محتملة للصراع بين الطرفين العسكريين في السودان.ونقلت "بي بي سي" عن محللين قولهم إن السيناريو الأول يتمثّل في انتصار عسكري سريع لأحد الجانبين، مشيرين إلى أنّ من غير المرجح حصول ذلك، لأنّ كلا الجانبين يتمتع بمزايا مختلفة في إدارة الصراع.وأشاروا إلى أنّ كلا الجانبين من الممكن أنّ يطلبا المساعدة من الداعمين الخارجيين، ما يُساعد في إطالة أمد القتال، وفقاً للمحلل المستقل جوناس هورنر، فالجيش السوداني يحظى بالدعم الكامل من مصر، فيما تدعم الإمارات وجماعة "فاغنر" الروسية قوات الدعم السريع.والسيناريو الآخر الذي اقترحه المحللون هو "صراعٌ طويل الأمد". وقد قالوا إنّ هناك العديد من الطرق التي يمكن أن يتطور بها هذا الصراع، ولكنها ليست جيدة لشعب السودان.ويبقى السيناريو الثالث، وهو توقيع "اتفاق سلام" بين الأطراف المتصارعة.لذلك، يُحاول الدبلوماسيون إقناع الجنرالين بالموافقة على تمديد وقف إطلاق النار، لكن عندما يتعلق الأمر ببدء محادثات السلام، فلا يعتقد أحد أنّها ستبدأ قريباً.وشدد المحللون على أنّ "الجميع يتفقون على أنّ الصفقة لن تأتي إلا بعد ضغطٍ سياسي واقتصادي من أطرافٍ خارجية، مثل مصر والإمارات والسعودية".أعلن ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان أكسيل بيشوب اليوم الجمعة، أن نحو 40 ألف لاجئ اضطروا للفرار من الخرطوم منذ بدء الأزمة بحثاً عن الأمان في مخيمات اللاجئين بولايات النيل الأبيض والقضارف وكسلا.وأضاف بيشوب خلال مؤتمر صحافي في جنيف أن المفوضية اضطرت لوقف معظم أنشطتها الحيوية مؤقتا في الخرطوم ودارفور وشمال كردفان، بعدما أصبح العمل في تلك المناطق "خطيرا للغاية".ورجح ممثل المفوضية أن يؤدي تعليق بعض البرامج الإنسانية إلى تفاقم المخاطر التي يواجهها أولئك الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء، قائلا إن عدم التمكن من تقديم المساعدة لمن يحتاجونها أمر مقلق للغاية.وحذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان اليوم الجمعة، من انهيار وشيك للنظام الصحي في البلاد وقالت إن المرافق الصحية تخرج عن الخدمة "واحدا تلو الآخر".وأوضحت النقابة في بيان أن توالي خروج المرافق الصحية عن الخدمة يهدد بالإغلاق التام "في ظل تواصل العمليات العسكرية والخروقات المستمرة لوقف إطلاق النار".كما أوضحت أن هناك نقصا حادا في الأدوات الطبية وصعوبة في وصول الكوادر الطبية إلى المستشفيات، مع عدم وجود ممرات آمنة للإسعاف، "واستمرار احتلال المستشفيات بواسطة مليشيات الدعم السريع، واستباحة واستهداف كل من طرفي النزاع للمنشآت الصحية".ويذكر أن السودان يشهد اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان الجاري، أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى. ومنذ اندلاع القتال بين الجيش والدعم السريع في 15 نيسان، جرى التوصل إلى عدة هدن لكن جميعها فشلت في الثبات، وتخللتها العديد من الانتهاكات.