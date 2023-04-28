واشنطن: نعمل مع الشركاء لتحسين الالتزام بالهدنة في السودان

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قالت الولايات المتحدة اليوم الجمعة إنها تعمل مع الشركاء لتحسين التزام طرفي النزاع في السودان بالهدنة التي مددت 72 ساعة معتبرة أن الخروقات التي تشهدها لا تعني فشلها.وفي إيجاز صحافي قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بالإنابة فيدانت باتيل«من الواضح وقوع انتهاكات متعددة لوقف إطلاق النار لكن تنفيذ وقف إطلاق النار غالبا ما يكون صعبا في البداية».وأضاف «انتهاكات وقف إطلاق النار لا تعني فشل وقف إطلاق النار».يأتي ذلك غداة إعراب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيار عن قلق الولايات المتحدة «العميق» من زيادة الانتهاكات للهدنة في السودان محذرة من أن «الوضع يمكن أن يتدهور في أي لحظة».