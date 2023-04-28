18
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
9
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
20
o
بشري
17
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
واشنطن: نعمل مع الشركاء لتحسين الالتزام بالهدنة في السودان
Lebanon 24
28-04-2023
|
19:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت الولايات المتحدة اليوم الجمعة إنها تعمل مع الشركاء لتحسين التزام طرفي النزاع في السودان بالهدنة التي مددت 72 ساعة معتبرة أن الخروقات التي تشهدها لا تعني فشلها.
وفي إيجاز صحافي قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بالإنابة فيدانت باتيل«من الواضح وقوع انتهاكات متعددة لوقف إطلاق النار لكن تنفيذ وقف إطلاق النار غالبا ما يكون صعبا في البداية».
Advertisement
وأضاف «انتهاكات وقف إطلاق النار لا تعني فشل وقف إطلاق النار».
يأتي ذلك غداة إعراب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيار عن قلق الولايات المتحدة «العميق» من زيادة الانتهاكات للهدنة في السودان محذرة من أن «الوضع يمكن أن يتدهور في أي لحظة».
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان ضيق.. ميريام كلينك "تتمشى" في شوارع بيروت شاهدوا ردة فعل المارة لدى رؤيتها
Lebanon 24
بفستان ضيق.. ميريام كلينك "تتمشى" في شوارع بيروت شاهدوا ردة فعل المارة لدى رؤيتها
03:45 | 2023-04-28
28/04/2023 03:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة خطف تهزّ طرابلس... هذه تفاصيلها
Lebanon 24
حادثة خطف تهزّ طرابلس... هذه تفاصيلها
09:05 | 2023-04-28
28/04/2023 09:05:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر اليوم... ذهبت إلى حارة حريك لإحضار أولادها من المدرسة وهذا ما حصل معها! (فيديو)
Lebanon 24
ظهر اليوم... ذهبت إلى حارة حريك لإحضار أولادها من المدرسة وهذا ما حصل معها! (فيديو)
09:37 | 2023-04-28
28/04/2023 09:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
المفاجأة بعمره... شعبة المعلومات أوقفت المتسبب بمقتل المواطن فارس بيطار
Lebanon 24
المفاجأة بعمره... شعبة المعلومات أوقفت المتسبب بمقتل المواطن فارس بيطار
05:52 | 2023-04-28
28/04/2023 05:52:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "دولار صيرفة"... ماذا أعلن "مصرف لبنان" اليوم؟
Lebanon 24
بشأن "دولار صيرفة"... ماذا أعلن "مصرف لبنان" اليوم؟
12:20 | 2023-04-28
28/04/2023 12:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:00 | 2023-04-29
حميدتي مستعد للتفاوض مع البرهان لكن بشروط.. ما هي؟
01:30 | 2023-04-29
مزاعم اسرائيلية: حزب الله وراء انفجار قنبلة مجيدو
01:26 | 2023-04-29
اشتعال خزان وقود في مدينة سيفاستوبول جراء إصابته بطائرة مسيرة (فيديو)
01:00 | 2023-04-29
برّاً وبحراً وجواً.. دول تسارع لإجلاء مواطنيها من السودان
00:30 | 2023-04-29
بعد تدهور النظام الصحي في السودان.. مبادرات شعبية سودانية لإغاثة المرضى والجرحى
00:00 | 2023-04-29
الهند تحث الصين على احتواء النزاع الحدودي فى الهيمالايا
فيديو
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
02:06 | 2023-04-28
29/04/2023 09:20:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
29/04/2023 09:20:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
29/04/2023 09:20:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact