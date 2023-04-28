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عربي-دولي

اوكرانيا تستعد للهجوم المضاد... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
28-04-2023 | 23:30
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مع استعداد القوات الروسية والأوكرانية على السواء لجولة جديدة من المعارك العنيفة، أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أولكسي ريزنيكوف، أن بلاده تنهي التحضيرات استعداداً لهجومها المضاد.

كما أكد في إفادة صحافية عبر الإنترنت، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية مستعدة بشكل عام للمضي قدما في الهجوم.
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أما عن توقيت هذا الهجوم، فاكتفى بالقول "بمجرد أن يتحسن الطقس ويتخذ القادة قرارهم "سنشن الهجوم"، وفق ما نقلت رويترز.

ومنذ أسابيع، تتحدث كييف عن هجوم مضاد ستشنه خلال الربيع ضد القوات الروسية المتمركزة في شرق البلاد، منذ أشهر، بعد أن تراجعت في عدة مناطق بالجنوب.

وقد كثفت مطالبها قبل أشهر لحلفائها الغربيين من أجل دعمها بالسلاح والدبابات والمروحيات وأنظمة الدفاع المتطورة.

فيما أعلن الناتو أمس الخميس أنه دوله الأعضاء لبت كافة المطالب الأوكرانية في ما يتعلق بالسلاح، ونفذت تعهداتها ووعودها العسكرية.

كما أوضح أمينه العام، ينس ستولتنبرغ، أنه تم تزويد القوات الأوكرانية بما يعادل 98% من إجمالي المساعدة التي تعهدت بها الدول الأعضاء في الحلف، وتدريب ما لا يقل عن 9 ألوية مدرعة. وقال خلال اجتماع مع رئيس وزراء لوكسمبورغ في بروكسل، "لقد زودت الدول الأعضاء في الناتو أوكرانيا بمساعدة عسكرية قياسية - 1550 عربة مدرعة، و230 دبابة، وأنظمة دفاع جوي حديثة، ومدفعية حديثة، وكميات ضخمة من الذخيرة، ووفرت التدريب والتسليح لأكثر من 9 ألوية مدرعة.

يشار إلى أنه منذ الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في 14 فبراير 2021، تداعت معظم الدول الغربية لمساعدة كييف بالسلاح والعتاد، فيما فرضت آلاف العقوبات على موسكو، طالت كافة القطاعات.(العربية) 
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