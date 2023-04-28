18
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
9
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
20
o
بشري
17
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
فجر اليوم... هجوم اسرائيلي على حمص
Lebanon 24
28-04-2023
|
22:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت وكالة الأنباء السورية سانا إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ استهدف مواقع في حمص وتم إسقاط بعضها.
وأضافت الوكالة أن 3 مدنيين أصيبوا كما وقعت أضرار مادية في هجوم إسرائيلي استهدف نقاطاً في محيط مدينة حمص.
Advertisement
وأشار إلى أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها.
وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه “حوالي الساعة الثانية عشرة و50 دقيقة من فجر اليوم (السبت)، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة حمص، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.
وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى "إصابة ثلاثة مدنيين بجروح واشتعال كازية مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات".
من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "صواريخ إسرائيلية دمرت مستودعا للذخيرة تابعا لحزب الله اللبناني في مطار الضبعة العسكري في ريف حمص".
وأضاف "سُمع دوي انفجارات عنيفة نتيجة انفجار الذخائر المخزنة في المستودع، كما شوهدت النيران مشتعلة في الموقع، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن" (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان ضيق.. ميريام كلينك "تتمشى" في شوارع بيروت شاهدوا ردة فعل المارة لدى رؤيتها
Lebanon 24
بفستان ضيق.. ميريام كلينك "تتمشى" في شوارع بيروت شاهدوا ردة فعل المارة لدى رؤيتها
03:45 | 2023-04-28
28/04/2023 03:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة خطف تهزّ طرابلس... هذه تفاصيلها
Lebanon 24
حادثة خطف تهزّ طرابلس... هذه تفاصيلها
09:05 | 2023-04-28
28/04/2023 09:05:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر اليوم... ذهبت إلى حارة حريك لإحضار أولادها من المدرسة وهذا ما حصل معها! (فيديو)
Lebanon 24
ظهر اليوم... ذهبت إلى حارة حريك لإحضار أولادها من المدرسة وهذا ما حصل معها! (فيديو)
09:37 | 2023-04-28
28/04/2023 09:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
المفاجأة بعمره... شعبة المعلومات أوقفت المتسبب بمقتل المواطن فارس بيطار
Lebanon 24
المفاجأة بعمره... شعبة المعلومات أوقفت المتسبب بمقتل المواطن فارس بيطار
05:52 | 2023-04-28
28/04/2023 05:52:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "دولار صيرفة"... ماذا أعلن "مصرف لبنان" اليوم؟
Lebanon 24
بشأن "دولار صيرفة"... ماذا أعلن "مصرف لبنان" اليوم؟
12:20 | 2023-04-28
28/04/2023 12:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:00 | 2023-04-29
حميدتي مستعد للتفاوض مع البرهان لكن بشروط.. ما هي؟
01:30 | 2023-04-29
مزاعم اسرائيلية: حزب الله وراء انفجار قنبلة مجيدو
01:26 | 2023-04-29
اشتعال خزان وقود في مدينة سيفاستوبول جراء إصابته بطائرة مسيرة (فيديو)
01:00 | 2023-04-29
برّاً وبحراً وجواً.. دول تسارع لإجلاء مواطنيها من السودان
00:30 | 2023-04-29
بعد تدهور النظام الصحي في السودان.. مبادرات شعبية سودانية لإغاثة المرضى والجرحى
00:00 | 2023-04-29
الهند تحث الصين على احتواء النزاع الحدودي فى الهيمالايا
فيديو
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
02:06 | 2023-04-28
29/04/2023 09:20:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
29/04/2023 09:20:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
29/04/2023 09:20:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact