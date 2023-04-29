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عربي-دولي

الهند تحث الصين على احتواء النزاع الحدودي فى الهيمالايا

Lebanon 24
29-04-2023 | 00:00
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حذّر وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ نظيره الصيني لي شانغ فو، من أنّ الانتشار العسكري على حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا يقوّض العلاقات بين البلدين، داعياً إلى فضّ الاشتباك للحفاظ على "السلام والهدوء".
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وتحدّث سينغ مع نظيره الصيني الجنرال لي شانغفو الخميس قبل اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون التي ترأسها الهند هذه السنة.

وأكد سينغ "بشكل قاطع" موقف نيودلهي، وفق بيان صادر عن وزارته.
 
وأعلن الجنرال لي في بيان نُشر على الإنترنت الجمعة أنّ الوضع على الحدود "مستقر"، مضيفا: "نأمل أن يعمل الجانبان معاً لبناء الثقة المتبادلة بشكل مستمر".


وتشهد العلاقات بين القوتين الآسيويتين توترات منذ اشتباك شهدته المنطقة أسفر عن مقتل 20 جندياً هندياً وما لا يقل عن أربعة جنود صينيين في 2020.
 
ومنذ ذلك الحين، حشد الجاران عشرات الآلاف من القوات على طول الحدود. واستمر الانتشار العسكري على الرغم من 18 جولة من المحادثات بين كبار المسؤولين العسكريين في البلدين.
 
وتشعر الهند بالقلق من الوجود العسكري المتنامي لجارتها الشمالية، بينما تشكّل الخلافات حول حدودها البالغ طولها 3500 كيلومتر مصدر توتّر مستمر.
 
وتتبادل بكين ونيودلهي الاتهامات بانتظام بشأن محاولة الاستيلاء على الأراضي الواقعة على طول الخط الفاصل غير الرسمي بينهما، المعروف باسم خط السيطرة الفعلية.
 
وأدى الاشتباك الذي وقع في العام 2020 على طول الحدود الغربية التي تفصل التيبت عن ولاية لاداخ الهندية، إلى تدهور حاد في العلاقات دفع الجانبين الى إرسال تعزيزات كبيرة إلى المنطقة. (سكاي نيوز)
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