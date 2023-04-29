برّاً وبحراً وجواً.. دول تسارع لإجلاء مواطنيها من السودان

بسبب الاقتتال الحاصل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، تحركت دولا عدّة إلى المسارعة بإجلاء دبلوماسييها ورعاياها.



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مصر وأجلت بعض الدول رعاياها جواً بينما توجه آخرون إلى بورتسودان على البحر الأحمر على بعد 800 كيلومتر تقريبا من الخرطوم برا، وفيما يلي وضع جهود بعض الدول التي تقوم بعمليات إجلاء من السودان:

قالت وزارة الخارجية المصرية إن نحو 16 ألف شخص عبروا الحدود من السودان إلى مصر بينهم 14 ألف سوداني.

وأجلت القاهرة 6399 مصرياً في المجمل، منهم 1072 تم إجلاؤهم الجمعة.

لبنان

أنهت الهيئة العليا للاغاثة عملية إجلاء اللبنانيين الموجودين في السودان.

ووصلت الجمعة الدفعة الثالثة والاخيرة من اللبنانيين الذين تم اجلاؤهم من السودان عن طريق مدينة بور سودان، فجدّة في المملكة العربية السعودية فمطار بيروت، ومن ضمنهم سفيرة لبنان في السودان وعائلتها.





ألمانيا

نقلت مهمة إجلاء ألمانية 500 شخص في المجمل من أكثر من 30 دولة إلى مناطق آمنة حتى صباح الثلاثاء الماضي، ومن بينهم مواطنون بلجيكيون وبريطانيون وهولنديون وأردنيون وأميركيون بالإضافة إلى الألمان.



وقالت برلين إن رحلاتها الجوية تنتهي، الثلاثاء.



فرنسا



أجلت الحكومة الفرنسية الخميس، أجلت 936 شخصا من السودان.



وذكرت وزارة الخارجية أن من تم إجلاؤهم ليسوا فرنسيين فقط، بل أيضا مواطنون من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وإثيوبيا وهولندا وإيطاليا والسويد.



وشكر الأمين العام للأمم المتحدة فرنسا على "مساعدتها الجوهرية" في نقل 400 من موظفي الأمم المتحدة وعائلاتهم إلى خارج السودان.



ونقلت البحرية الفرنسية 350 شخصا من بورتسودان إلى جدة في السعودية، مساء الثلاثاء، فيما نُقل أكثر من 70 على متن طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الفرنسية من الفاشر في السودان إلى نجامينا في تشاد، الخميس.



إيطاليا

أجلت طائرات عسكرية إيطالية أقلعت من جيبوتي 83 إيطاليا و13 آخرين، من بينهم أطفال والسفير الإيطالي.



وقال وزير الخارجية، أنطونيو تاياني، إن بعض الإيطاليين العاملين في المنظمات غير الحكومية وحملات التبشير قرروا البقاء في السودان بينما نُقل 19 آخرون إلى مصر قبل ذلك بيومين.



بريطانيا



أجلت بريطانيا 897 شخصا من السودان على ثماني رحلات جوية بريطانية بريطانية، وسيكون هناك المزيد من الرحلات.





وقالت قبرص إنها فعّلت آلية إنقاذ إنسانية بطلب من لندن للسماح لدول ثالثة باستخدامها لاستقبال وإعادة المواطنين الأجانب الذين تم إجلاؤهم من السودان.



وتستضيف قبرص قاعدتين عسكريتين بريطانيتين كبيرتين.



الولايات المتحدة

أجلت القوات الأميركية دبلوماسيين أميركيين وبعض الدبلوماسيين الأجانب، السبت الماضي.



وقالت واشنطن الاثنين، إن بضع عشرات من الأميركيين يسافرون برا في قافلة تقودها الأمم المتحدة إلى بورتسودان، وإن عشرات آخرين عبّروا عن رغبتهم في المغادرة. وأكدت أنها تنشر عتادا بحريا للمساعدة في عمليات الإجلاء إذا لزم الأمر.

هولندا

قال وزير الخارجية فوبكه هوكسترا، إنه تم إجلاء نحو 100 هولندي من السودان منذ الأحد.



وغادر نصف العدد إلى الأردن على أربع رحلات إجلاء هولندية نقلت أيضا حوالي 70 شخصا من 14 دولة أخرى..



وتسعى أمستردام إلى إجلاء نحو 150 هولنديا في المجمل، وعززت الجهود الدولية بطائرتين عسكريتين، متاحتين أيضا للجنسيات الأخرى.



روسيا

لم تعلن روسيا بعد عن أي إجلاء لأعضاء سفارتها أو رعاياها من الخرطوم.



وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الروس في السودان على اتصال وثيق بموسكو.





اليابان

أعلن رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، إجلاء جميع اليابانيين الذين كانوا يرغبون في المغادرة.



وذكر أن 45 غادروا مساء الاثنين، على متن طائرة عسكرية يابانية، وغادر ثمانية آخرون بمساعدة فرنسا وجماعات أخرى.

سويسرا

أغلقت سويسرا بالفعل سفارتها وأجلت جميع موظفيها السويسريين وعائلاتهم.





الصين

نشرت وزارة الدفاع الصينية سفنا تابعة للبحرية الأربعاء لإجلاء المواطنين، وقالت الصين إن معظم مواطنيها تم إجلاؤهم بأمان في مجموعات إلى الدول المجاورة.



ونشرت وزارة الدفاع الصينية سفنا تابعة للبحرية الأربعاء، لإجلاء المواطنين.



وقالت وزارة الخارجية إنه تم نقل نحو 800 شخص عن طريق البحر وسافر أكثر من 300 برا إلى الدول المجاورة للسودان من الثلاثاء إلى الخميس.



وذكرت الوزارة أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا بين الرعايا الصينيين حتى الآن.

وأصدرت القنصلية العامة الصينية في مدينة جدة بالسعودية بيانا، الأربعاء، تنصح مواطنيها الذين يعتزمون مغادرة السودان إلى السعودية بالدخول عبر ميناء جدة الإسلامي.



الهند

قال وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية في. موراليدهاران، إن أكثر من 1200 هندي تم إجلاؤهم من السودان وصلوا إلى مدينة جدة السعودية حتى، الخميس، وستتم إعادتهم قريبا إلى الوطن.

كندا

نفذت كندا أول عملية إجلاء لمواطنيها من السودان، الخميس، ونقلت جوا أكثر من 100 شخص منهم كنديون وجنسيات أخرى في رحلتين جويتين من السودان الذي تمزقه الحرب.

وأعلنت وزيرة الدفاع الكندية، أنيتا أناند، الأربعاء، أن بلادها ستنشر نحو 200 جندي لتنسيق عمليات الإجلاء من السودان.



وكان قد تم بالفعل إجلاء نحو 180 كنديا بمساعدة دول أخرى. وقالت الحكومة إن هناك نحو 1800 كندي في السودان، 700 منهم تقريبا طلبوا مساعدة وزارة الخارجية.



أوكرانيا

قالت كييف إنها أنقذت 87 من مواطنيها، معظمهم من الطيارين وفنيي الطائرات وعائلاتهم، ضمن 138 مدنيا في المجمل، من بينهم مواطنون من جورجيا وبيرو.



كينيا

قالت وزارة الخارجية الكينية، الخميس، إن الحكومة أجلت 342 شخصا وصلوا إلى مدينة جدة السعودية من بورتسودان.



جنوب أفريقيا

قالت جنوب أفريقيا إنها تتوقع أن آخر 12 من مواطنيها الذين تعلم أنهم موجودون في السودان غادروا، الثلاثاء. (الحرة)