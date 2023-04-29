مزاعم اسرائيلية: حزب الله وراء انفجار قنبلة مجيدو

زعم مسؤول اسرائيلي أن "حزب الله كان وراء هجوم بقنبلة مزروعة على جانب طريق الشهر الماضي، مما أدى إلى إصابة قائد سيارة في شمال إسرائيل".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن إن "قوات الأمن قتلت رجلا كان يحمل حزاما ناسفا بعد أن عبر على ما يبدو من لبنان إلى "إسرائيل" وفجّر قنبلة في 13 آذار بالقرب من مفترق مجيدو في شمال "إسرائيل".

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في حين ذكر مسؤولون في ذلك الوقت، أنه يجري التحقيق في احتمال تورط حزب الله في الانفجار.

ورداً على سؤال في القناة 12 التلفزيونية عما إذا كانت الأزمة السياسية في "إسرائيل" بسبب خطط التعديل القضائي قد جرأت أعداء "إسرائيل"، قال المسؤول الاسرائيلي تساحي هنغبي: "تشير تقديراتنا في الوقت الحالي إلى أن ذلك قد يؤدي إلى عمليات لم نكن نأخذها بعين الاعتبار في الماضي".

وأضاف: "رأينا حزب الله ينفذ عمليات مثل تلك، مثل الهجوم في مجيدو الذي فشل، لكنه كان نوعا من المعارضة لم نعتد عليه". (الحرة)