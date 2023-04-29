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اشتعال خزان وقود في مدينة سيفاستوبول جراء إصابته بطائرة مسيرة (فيديو)

Lebanon 24
29-04-2023 | 01:26
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أعلن محافظ مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف اليوم السبت، أن النيران اشتعلت في خزان وقود في منطقة "خليج القوزاق" بالمدينة، مشيرا الى أن سبب الحريق قد يكون ناجماً عن استهدافه بطائرة مسيرة.
 
وقال رازفوجايف على قناته في تطبيق "تلغرام": "اشتعلت النيران في خزان وقود بالقرب من شارع براتيف مانغاناري في خليج كازاتشي، ووفقًا للمعلومات الأولية، نتج الحريق عن إصابة بطائرة دون طيار.. تبلغ مساحة الحريق حوالي 1000 متر مربع".
 
 
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وطالب حاكم سيفاستوبول سكان المدينة بالتزام الهدوء، مشيراً إلى أنه يجري جمع المعلومات الخاصة بالضحايا، مؤكداً أن جميع أجهزة الخدمات اللازمة تعمل في مكان الحادث.
 
وفيما بعد، أكد رازفوجايف أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات، كما أن المنشآت المدنية لا تواجه أي تهديد.
 
وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف، أن أسطول البحر الأسود صد هجومًا لسفن مسيرة أوكرانية.

وأشار رازفوجايف على قناته الخاصة على "تلغرام" إلى أن الدفاعات التابعة للأسطول البحر الأسود تصدت للهجمات الأوكرانية الجوية والبحرية، حيث دمرت سفينة مسيرة أوكرانية حاولت اختراق الدفاعات أسطول البحر الأسود.
 
ولفت رازفوجايف إلى أن المحاولة الأوكرانية فشلت في الجو والبحر ولم تسجل أي خسائر في الأرواح والممتلكات. (سبوتنيك)
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