انفجار سكانيّ في الهند... اليكم التفاصيل

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تظهر أحدث بيانات الأمم المتحدة أنه بحلول نهاية، هذا الأسبوع، سيكون لدى الهند عدد أكبر من الناس مقارنة بالصين، مما يمثل تحولا تاريخيا في التركيبة السكانية العالمية.وبنهاية أبريل، ستتجاوز الهند الصين من ناحية عدد السكان، لتغدو الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم بنحو 1,43 مليار نسمة.وتشير تقديرات تقرير حالة سكان العالم لعام 2023 الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن عدد سكان الهند سيصل إلى 1.4286 مليار مقابل 1.4257 مليار للصين.نشأ معظم العالم مع حصول الصين على لقب أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ولكن عقودا من السياسات التقييدية التي تقصر العائلات على طفل واحد أدت إلى تباطؤ معدل المواليد في الصين بشكل كبير، مما سمح للهند بالمضي قدما، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية.تراجع عدد سكان الصين العام الماضي لأول مرة في ستة عقود، وهو تحول تاريخي من المتوقع أن يمثل بداية فترة طويلة من الانخفاض في أعداد المواطنين، الأمر الذي سيكون له تداعيات كبيرة على اقتصادها والعالم، وفقا لـ"رويترز".وبحسب الأرقام الرسمية التي نشرت في مطلع السنة، فان عدد سكان الصين تراجع السنة الماضية للمرة الأولى منذ 1960-1961، بعد مجاعة بدأت عام 1959 خلفت عشرات ملايين الوفيات إثر القفزة العظيمة الى الأمام"، الحملة الاقتصادية الكبرى التي اعتمدها الحزب الشيوعي الصيني في 1958، وفقا لـ"فرانس برس".من المفارقات فإن هذا التراجع في عدد السكان في الصين يأتي رغم تخفيف سياسة تحديد النسل في السنوات الماضية.قبل عشر سنوات، لم يكن يحق للأسرة الصينية سوى إنجاب طفل واحد، ومنذ عام 2021، بات بإمكانها إنجاب ثلاثة أطفال.هذا التراجع ينسب عموما إلى كلفة المعيشة التي ارتفعت كثيرا في الصين وكذلك كلفة تعليم الطفل، كما أن ارتفاع مستوى تعليم المرأة أدى إلى تأخير الحمل.ليس من المستغرب أن الخصوبة هي المفتاح لفهم دوافع ارتفاع أو انخفاض عدد سكان الدولة.ولكن وفقا للحكومة الهندية، فقد انخفض معدل الخصوبة الإجمالي في الهند إلى 2.0 في أحدث فترة تقييم على مستوى البلاد من 2019 إلى 2021، انخفاضا من 3.4 من عام 1992 إلى 1993، حسب "سي إن إن".ويقول كبير الباحثين في المعهد الفيدرالي لأبحاث السكان، فرانك سواكزني، "عندما ينخفض معدل الخصوبة، يستمر السكان في النمو لعدة عقود".لذلك، حتى مع معدل الخصوبة البديل أو دون الإحلال سيستمر عدد سكان الهند في النمو ببطء بسبب العدد الكبير من النساء اللائي يدخلن سنوات الإنجاب.ورغم أن الهند والصين ستشكلان أكثر من ثلث عدد سكان العالم المقدر بنحو 8.045 مليار نسمة، فإن النمو السكاني للعملاقين الآسيويين يتباطأ، وبوتيرة أسرع بكثير في الصين منها في الهند.وربما تكون الهند قد تجاوزت الصين في إجمالي عدد السكان، لكن بيانات الأمم المتحدة تظهر أيضا أن معدل نموها قد تباطأ.وبين عامي 1971 و 1981، كان عدد سكان الهند ينمو بمعدل 2.2 بالمئة كل عام، ومن 2001 إلى 2011، تباطأ ذلك إلى 1.5 بالمئة وهو أقل الآن.ووفقا لتوقعات الأمم المتحدة، من المتوقع أن يبلغ عدد سكان الهند ذروته عند حوالي 1.7 مليار نسمة في عام 2064.وفي الوقت الحالي، فإن أكثر من 40 بالمئة من سكان البلاد تقل أعمارهم عن 25 عاما، ومتوسط العمر التقديري في عام 2023 هو 28، وهو ما يقرب من عقد من الزمن أصغر من الصين، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.(الحرة)