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عربي-دولي

تهديدٌ عالي النبرة من إيران ضدّ إسرائيل.. مسؤول عسكريّ يوجه رسالة ناريّة

Lebanon 24
29-04-2023 | 06:00
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وجه قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد، رسالة إلى العدو الإسرائيلي، مؤكداً أن رد طهران سيكون مدمراً إذا فكرت تل أبيب بالعدوان والهجوم الجوي على الأجواء الإيرانية.
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وعلق العميد صباحي فرد على التهديدات الإسرائيلية لإيران قائلاً: "لو كانوا قادرين على القيام بشيء، فليتحكموا بمشكلاتهم، ولا ينبغي حتى أن يفكروا بالعدوان والهجوم الجوي على الأجواء المقدسة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالطبع هم يدركون بأنهم لو فعلوا ذلك سيتلقون رداً مدمراً يجعلهم يعضون أصابع الندم".

وأضاف: "إننا نعلن للقائد العام للقوات المسلحة المرشد الإيراني علي خامنئي، أن أبناءه في الدفاع الجوي على أهبة الاستعداد لتنفيذه أوامره، وحتى آخر قطرة من دمائهم لن يقصروا من أجل تسامي النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية أكثر مما مضى".

وحول قدرات الدفاع الجوي الإيراني ومكانته في المنطقة، أوضح العميد علي رضا صباحي فرد قائلا: "إن قوة الدفاع الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ضمن القوى الأولى للدفاع الجوي بالمنطقة، وهذه القضية تمثل واقعا لا يمكن إنكاره"، متابعا: "إن المعدات التي نستخدمها في الوقت الحاضر في الدفاع الجوي بالبلاد، وخاصة في قوة الدفاع الجوي لجيش إيران، هي المعدات الأقوى والأحدث في العالم".

وأكمل: "إننا في الوقت الحاضر وفي موضوع معدات الدفاع الجوي بكل  مجالاتها بما فيها الرصد والمراقبة ومنظومات الاعتراض ومنظومات الاستطلاع ومنظومات تقنية المعلومات والاتصالات، لسنا معتمدين على أي دولة ولا بحاجة إليها، ولدينا اكتفاء ذاتي، ويمكننا تصدير هذه المعدات".
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