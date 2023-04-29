هل تستطيع الصين التوسط من أجل السلام في أوكرانيا؟

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إن المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الصيني شي جين بينغ مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هي خطوة منتظرة منذ وقت طويل، لذلك لا ينبغي أن تشكل أي مفاجأة.وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطاني، فإن "بكين لطالما كانت على قائمة الدول المحتملة لإرساء السلام في أوكرانيا. لذلك، لم يشكل تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أي استثناء، حيث توجه إلى الرئيس الصيني خلال اجتماعهما في بكين هذا الشهر قائلاً: "أعلم أنه يمكنني الاعتماد عليك لإعادة روسيا إلى رشدها وأن تدعو الأطراف كافة إلى طاولة المفاوضات". وعلى الرغم من أن شي أكد أنه سيتصل بالرئيس الأوكراني، إلا أنه لم يكن على عجلة من أمره. وبالطبع فأن شي على علم بمدى صعوبة العمل كوسيط في حرب حيث توجد أوكرانيا وروسيا في مواقف متعارضة تمامًا. ومع ذلك، فإن نجاح الصين الأخير في تطبيع العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية قد يغريه للمساعدة في هندسة حل دبلوماسي لأكبر حرب خاضتها أوروبا منذ عام 1945. ولكن كيف سيبدو هذا الحل؟"وتابعت الصحيفة: "شدد الصينيون مرارًا وتكرارًا، وبشكل أكثر صراحة في اقتراح السلام المكون من 12 نقطة الذي أطلقوه في الذكرى السنوية الأولى للحرب، على أنه لا يمكن استعادة السلام في أوكرانيا إلا من خلال مفاوضات "تصل في النهاية إلى وقف شامل لإطلاق النار". على رغم الحكمة التقليدية، لم تدعُ بكين إلى وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يجمد خطوط المعركة الحالية كحدود جديدة (وهو ترتيب من شأنه أن يترك مساحات شاسعة من الأراضي الأوكرانية في أيدي الروس)، بل دعت لبداية عملية سياسية من شأنها أن تؤدي "في نهاية المطاف" إلى وقف دائم للقتال. علاوة على ذلك، لم يذكر الاقتراح شيئًا عن الشروط الإقليمية للتسوية وشدد بالفعل على ضرورة أن يتحلى الطرفان بضبط النفس. والأهم من ذلك، أنه شدد على ضرورة احترام "سيادة واستقلال وسلامة أراضي كل البلدان، بغض النظر عما إذا كانت ضعيفة أو قوية، غنية أو فقيرة"."صداقات الصين بلا حدودوأضافت الصحيفة: "إن الصين حريصة على لغتها الديبلوماسية، وخاصة في البيانات العامة. ومن المؤكد أن بكين تريد الحفاظ على "صداقتها بلا حدود" مع موسكو، لكنها كانت حريصة على عدم تبني موقف مؤيد للغاية لروسيا لدرجة أن أوكرانيا لن تكون على استعداد لقبول الصين كوسيط. لا شك في أن شي يدرك الآن أن روسيا لا تستطيع تحقيق أهدافها الإقليمية من خلال كسب الحرب عسكريًا، وأن القتال لا يمكن أن ينتهي إلا من خلال اتفاق قائم على تسوية متبادلة من قبل الطرفين. على رغم أهمية روسيا بالنسبة لبكين، يريد شي أيضًا حماية المصالح الاقتصادية الصينية في أوكرانيا على المدى الطويل: لا تزال الصين أكبر شريك تجاري أجنبي لأوكرانيا وقد استثمرت الأموال في مشاريع البنية التحتية الكبرى، بما في ذلك تحديث ميناء ميكولايف وبناء خط مترو أنفاق جديد في كييف".وبحسب الصحيفة، "من المحتمل أن ترفض الولايات المتحدة وبعض حلفائها الأوروبيين انفتاح شي على زيلينسكي باعتباره حيلة أخرى لإخفاء الدعم السياسي والاقتصادي الصيني لبوتين خلال الحرب، على سبيل المثال من خلال استيراد النفط الخام الروسي، الذي بلغ أعلى مستوى له في آذار، ورفض دعم قرارات الأمم المتحدة التي تدين الغزو الروسي. وهذا يفسر جزئياً رفض واشنطن لخطة بكين المؤلفة من 12 نقطة. ومع ذلك، لا ينبغي رفض تحركات الصين الحذرة لوضع نفسها كوسيط لتسوية دبلوماسية في أوكرانيا. فلم يكن شي ليضيع الوقت في إجراء محادثة طويلة مع زيلينسكي إن لم يكن هناك مجال للحل في الأفق. وما كان الصينيون ليعلنوا عن استعدادهم لإرسال "ممثل خاص للشؤون الأوروبية الآسيوية إلى أوكرانيا ودول أخرى". كما أن الصين لم تكن لتذهب إلى هذا الحد إذا لم تحصل على دعم من روسيا وأوكرانيا لمبادرةدبلوماسية. ومن الجدير بالذكر أن زيلينسكي سارع إلى وصف مكالمته مع شي بأنها "ذات مغزى" وإيجابية، وبدورها، أثنت وزارة الخارجية الروسية على شي "لاستعداده للسعي لإقامة" مسار دبلوماسي".وتابعت الصحيفة: "لا يجب أن تأخذنا الأوهام بعيداً، ففي حين أن الصين قد تكون مهتمة ببدء عملية تفاوض بين كييف وموسكو، فإن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب لن يحدث بسرعة، وقد يكون حتى بعيد المنال. يستطيع شي قراءة ساحة المعركة ومواقف المقاتلين، وهو يفهم الحقيقة الفظة القائلة بأنه سيكون هناك المزيد من الحرب على المدى القصير. إن الجيش الأوكراني في المراحل الأخيرة من الاستعداد لهجوم مضاد كبير ضد المواقع الروسية في الجنوب والشرق. وتواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو تنسيق الجهود لضمان امتلاك كييف للأسلحة - بما في ذلك الدبابات ومركبات المشاة القتالية ومعدات إزالة الألغام وأنظمة الدفاع الجوي - المطلوبة لحملة ناجحة. وأمضى الجيش الروسي شهورًا في ترسيخ مواقعه الدفاعية في ما يقرب من 20٪ من أوكرانيا التي يسيطر عليها، حتى في الوقت الذي تحاول فيه مجموعة فاغنر الاستيلاء على باخموت بعد ثمانية أشهر. لذلك لن تسرع أوكرانيا ولا روسيا إلى طاولة المفاوضات في أي وقت قريب".وختمت الصحيفة: "ومع ذلك، فإن مكالمة شي مع زيلينسكي ورد فعل كييف وموسكو عليها، قد تحفز على الأقل التفكير الإبداعي حول طرق إنهاء الحرب. ومن دون ذلك، سيستمر الموت والدمار إلى أجل غير مسمى".