فيديو لإعلاميّ تنبأ بما سيحدث في السودان قبل 5 سنوات.. ونجلُ رئيس ينشره!

كلام سليم لان تقسيم العالم العربى وأضعافه والعمل على بث الفرقة والخلاف هو مخطط و هدف قديم ، و ما حدث فى السودان من تقسيم و ما يحدث الان يعتبر آحد الأمثلة من مخطط قديم وضعه بن غورين أول رئيس وزراء لإسرائيل و هو العمل على تقسيم واضعاف الدول العربية مع وجود وانتشار نفوذ قوى… https://t.co/F3F7DIspbo
— Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) April 28, 2023
كلام سليم لان تقسيم العالم العربى وأضعافه والعمل على بث الفرقة والخلاف هو مخطط و هدف قديم ، و ما حدث فى السودان من تقسيم و ما يحدث الان يعتبر آحد الأمثلة من مخطط قديم وضعه بن غورين أول رئيس وزراء لإسرائيل و هو العمل على تقسيم واضعاف الدول العربية مع وجود وانتشار نفوذ قوى… https://t.co/F3F7DIspbo