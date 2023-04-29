فيديو لإعلاميّ تنبأ بما سيحدث في السودان قبل 5 سنوات.. ونجلُ رئيس ينشره!

نشر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، مقطعاً للإعلامي توفيق عكاشة، يتنبأ فيه بتقسيم السودان قبل 4 سنوات.



وقال عكاشة في الفيديو: "تقسيم السودان إلى 3 دول ولا بد أن تعلم الشعوب هذه الحقيقة فنحن لا نكذب لأن أنا قلت الكلام ده من سنين وارجعوا لكلامي في 2012 و2011 و2013؟".



وتابع: "مطلوب أن ينهار الجيش السوداني لكي تفتح السودان وتقسم السودان وتتحول السودان إلى ممرات يرسل منها الإرهاب من دول تحتوي على أرضها الإرهاب في أفريقيا ونحن عارفينها كلنا".



وعلق علاء مبارك على المقطع الذي أعاد نشره على صفحته في موقع "تويتر"، قائلا: "كلام سليم لان تقسيم العالم العربي وأضعافه والعمل على بث الفرقة والخلاف هو مخطط وهدف قديم، وما حدث في السودان من تقسيم و ما يحدث الآن يعتبر أحد الأمثلة من مخطط قديم وضعه بن غورين أول رئيس وزراء لإسرائيل و هو العمل على تقسيم واضعاف الدول العربية مع وجود وانتشار نفوذ قوى لإسرائيل في إفريقيا".



ومنذ 15 نيسان الجاري، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".

كلام سليم لان تقسيم العالم العربى وأضعافه والعمل على بث الفرقة والخلاف هو مخطط و هدف قديم ، و ما حدث فى السودان من تقسيم و ما يحدث الان يعتبر آحد الأمثلة من مخطط قديم وضعه بن غورين أول رئيس وزراء لإسرائيل و هو العمل على تقسيم واضعاف الدول العربية مع وجود وانتشار نفوذ قوى… https://t.co/F3F7DIspbo — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) April 28, 2023 Advertisement