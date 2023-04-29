قتلى بإطلاق نار في كليفلاند.. والمشتبه به طليق

أفادت قناة "إيه.بي.سي نيوز"، اليوم، بأنّ خمسة أشخاص قتلوا في إطلاق نار عند منزل، في كليفلاند بولاية تكساس الأميركية.



ونقلت عن الشرطة المحلية قولها إن إطلاق النار وقع فى وقت متأخّر من مساء أمس الجمعة، وما زالت الشرطة تبحث عن المشتبه فيه.