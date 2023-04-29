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إقتصاد

"إيني" الإيطالية لا تتوقع صدمات كبيرة بأسعار الطاقة في 2023

Lebanon 24
29-04-2023 | 11:30
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قال كلاوديو ديسكالتسي، الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الإيطالية "إيني" إنه لا يتوقع حدوث أي "صدمات كبيرة" في أسواق الطاقة هذا العام.

وذكر ديسكالتسي في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا"، أن "مخازن الغاز الأوروبية ممتلئة، وعلى الرغم من عودة الحياة إلى الاقتصاد العالمي، فإن الطلب ليس في ذروته لأن الصين لم تستأنف عملياتها بالكامل بعد".
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وأضاف: "علاوة على كل ذلك، استطعنا في هذه الأشهر تنويع الإمدادات والتخلص من حالات الاعتمادية التي تشكل خطرا على استقرار الإمدادات والأسعار".

وقال إن واردات الغاز الروسي هبطت إلى الصفر تقريبا بفضل إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة والعقود الجديدة مع عدد من الدول الأفريقية.

وقبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، كانت إيطاليا تعتمد بنسبة 40 بالمئة على روسيا في وارداتها من الغاز.

وقالت إيني أمس الجمعة إن صافي ربحها في الربع الأول هبط 11 بالمئة على أساس سنوي بسبب تراجع أسعار النفط والغاز بالمقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من 2022، ولكن مع ذلك تخطت نتائجها التوقعات. (سكاي نيوز)         
المصدر: سكاي نيوز عربية

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