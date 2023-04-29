بعد وعكته الصحية.. شاهدوا الظهور الأول لاردوغان في اسطنبول (فيديو)

ظهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان للمرة الأولى بعد وعكته الصحية شخصيًا السبت في اسطنبول، وفق صور بثتها محطات التلفزيون.

وبدأ الرئيس التركي زيارة لمعرض تكنوفست للطيران في مطار أتاتورك السابق في إسطنبول، وهو معرض تقدمه تركيا على أنه "الأكبر في العالم" والذي يسمح للصناعة العسكرية التركية بعرض مسيّراتها وطائراتها.

وبحسب البرنامج الرسمي، يفترض أن يشارك إردوغان في وقت لاحق السبت في اجتماع انتخابي في إزمير في غرب تركيا.

ويتوقع أيضا أن يزور الأحد العاصمة أنقرة، قبل أسبوعين بالضبط من الجولة الأولى من التصويت، لاستئناف حملته الانتخابية بعد قطعها أربعة أيام هذا الأسبوع بسبب الوعكة الصحية.