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تجدد الاشتباكات في الخرطوم.. والبرهان: ملتزمون بالعملية السياسية والسلطة المدنية

Lebanon 24
29-04-2023 | 09:15
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مع دخول القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعه الثالث، على الرغم من الهدن المعلنة تباعاً، وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين، جدد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان التأكيد على التزام القوات المسلحة بالسلطة المدنية.
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كما أكد في تصريحات، اليوم السبت، أن الجيش لن يكون رافعة لأي كيان أو حزب أو جماعة للانقضاض على السلطة. وشدد على أن القوات المسلحة ملتزمة بالعملية السياسية، التي تقود إلى قيام سلطة مدنية.

أتت تلك التصريحات في رد غير مباشر على على الاتهامات التي أطلقها مراراً قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، وكررها أمس أيضاً، حول سعي البرهان إلى الاستحواذ على السلطة، وعرقلة تسليم الحكم إلى حكومة مدنية.

كما شدد حميدتي أمس على أن واجبه تشكيل حكومة مدنية قابلة للحياة، وفق تعبيره.
 
تجدد الاشتباك 
رغم الهدنة المعلنة، فقد تجددت الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم، السبت، بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

واندلع قتال في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم، وسط تصاعد لأعمدة الدخان شمال العاصمة.
 
يشار إلى أنه في وقت سابق السبت، اعتبر الجيش السوداني أن ما تشهده البلاد من أحداث عنف مستمرة منذ أسبوعين "محاولة لاختطاف البلاد".

وأضاف في بيان نشره على فيسبوك أن ما حدث "كان محاولة فاشلة للاستيلاء على الحكم بقوة المتمردين وغطاء سياسي كامل، وهو في الحقيقة كان مشروعاً لاختطاف الدولة السودانية بكل تاريخها لصالح مشروع حكم ذاتي لشخص واحد"، في إشارة إلى قائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي.

ومنذ انطلاق شرارة القتال بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في البلاد، تبادل الطرفان الاتهامات وتحميل المسؤوليات حول انزلاق الوضع إلى شفير حرب شاملة.

إلا أن التوترات كانت بدأت قبل ذلك بأسابيع بين البرهان وحميدتي، خلال ورشة الإصلاح الأمني التي عقدت في مارس، إذ دبت الخلافات حول قضية دمج قوات الدعم السريع ضمن الجيش، والمدة التي تقتضيها وغيرها من التفاصيل. (العربية) 

المصدر: العربية
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