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عربي-دولي
أي الدول العربية نال مواطنوها أكبر عدد تأشيرات هجرة لأميركا بـ2022؟
Lebanon 24
29-04-2023
|
13:00
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تحت عنوان: "أي الدول العربية نال مواطنوها أكبر عدد تأشيرات هجرة لأميركا بـ2022؟"، جاء في موقع "سي ان ان":
وصل إجمالي عدد تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة عالميًا ما يقرب من 493 ألفًا وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية لعام 2022.
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تمكن تأشيرات الهجرة المواطنين الأجانب من الهجرة إلى الولايات المتحدة للعيش والعمل دون أي من القيود المرتبطة بالتأشيرات لغير المهاجرين. وتتيح للمهاجرين الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، ويتم منح تأشيرات الهجرة على أساس: العلاقات الأسرية، والعمل، واللجوء أو الاختيار في برنامج الهجرة المتنوعة.
ووفقًا للتقرير، احتلت مصر المرتبة الأولى على المستوى العربي بالحصول على أعلى عدد من تأشيرات الهجرة إلى أميركا، ليصل الإجمالي إلى حوالي 5.2 ألف تأشيرة في عام 2022. وجاءت بعدها اليمن ثم المغرب بمجموع 5.2 ألف و4 آلاف على التوالي.
إليكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة على ترتيب الدول العربية الحاصلة على أعلى عدد من تأشيرات الهجرة إلى أميركا لعام 2022.
المصدر: سي ان ان
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