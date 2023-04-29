لحظة رعب صورتها فتاة.. شاهد ما حدث عندما أصاب صاروخ روسي مبنى سكنيا بأوكرانيا

في مشاهد مرعبة صورتها فتاة أوكرانية، يُظهر مقطع فيديو لحظة استهداف ضربات صاروخية روسية مبنى سكنيا في مدينة أومان في أوكرانيا، ويتدافع رجال الإنقاذ للوصول إلى طفلين يُعتقد أنهما محاصران تحت المبنى الذي دمر بشكل جزئي، ويقول المسؤولون إنه تم إنقاذ 17 شخصًا آخر على الأقل. وقتل ما لا يقل عن 23 شخصا في ضربات يوم الجمعة على أومان بينهم أربعة أطفال على الأقل. وتوفي شخصان آخران في هجوم منفصل في مدينة دنيبرو.

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