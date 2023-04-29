15
o
بيروت
17
o
طرابلس
23
o
صور
16
o
جبيل
7
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
8
o
بعلبك
17
o
بشري
15
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
لحظة رعب صورتها فتاة.. شاهد ما حدث عندما أصاب صاروخ روسي مبنى سكنيا بأوكرانيا
Lebanon 24
29-04-2023
|
12:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
في مشاهد مرعبة صورتها فتاة أوكرانية، يُظهر مقطع فيديو لحظة استهداف ضربات صاروخية روسية مبنى سكنيا في مدينة أومان في أوكرانيا، ويتدافع رجال الإنقاذ للوصول إلى طفلين يُعتقد أنهما محاصران تحت المبنى الذي دمر بشكل جزئي، ويقول المسؤولون إنه تم إنقاذ 17 شخصًا آخر على الأقل. وقتل ما لا يقل عن 23 شخصا في ضربات يوم الجمعة على أومان بينهم أربعة أطفال على الأقل. وتوفي شخصان آخران في هجوم منفصل في مدينة دنيبرو.
Advertisement
لمشاهدة الفيديو، يمكن
الضغط هنا:
المصدر: سي ان ان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أمرٌ مروّع حصل داخل نفق المطار.. تفاصيل تكشف ما جرى!
Lebanon 24
أمرٌ مروّع حصل داخل نفق المطار.. تفاصيل تكشف ما جرى!
03:30 | 2023-04-29
29/04/2023 03:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف جديد ينهار.. ما هو وماذا فعل العملاء بودائعهم؟
Lebanon 24
مصرف جديد ينهار.. ما هو وماذا فعل العملاء بودائعهم؟
08:11 | 2023-04-29
29/04/2023 08:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا للعواصف الرعدية والثلوج في الأيام المقبلة!
Lebanon 24
استعدوا للعواصف الرعدية والثلوج في الأيام المقبلة!
06:11 | 2023-04-29
29/04/2023 06:11:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر لجندي في الجيش.. شاهدوا ماذا فعل مع فتاة وسط الطريق!
Lebanon 24
فيديو مؤثر لجندي في الجيش.. شاهدوا ماذا فعل مع فتاة وسط الطريق!
04:11 | 2023-04-29
29/04/2023 04:11:08
Lebanon 24
Lebanon 24
في بلدة لبنانية... جثة شاب سوري معلّقة على احد الاعمدة
Lebanon 24
في بلدة لبنانية... جثة شاب سوري معلّقة على احد الاعمدة
02:57 | 2023-04-29
29/04/2023 02:57:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:00 | 2023-04-29
بالأرقام.. تعرفوا على أكثر 10 دولٍ إستهلاكاً للكهرباء
13:30 | 2023-04-29
مصر توقف الإجلاء من قاعدة جوية سودانية لاعتبارات أمنية
13:00 | 2023-04-29
أي الدول العربية نال مواطنوها أكبر عدد تأشيرات هجرة لأميركا بـ2022؟
12:31 | 2023-04-29
دولة محاذية للسودان تعاني جداً من الصراع هناك.. تقريرٌ يكشفها
12:00 | 2023-04-29
تقرير عن حرب سرّية بين إسرائيل وإيران في تركيا.. تفاصيل تُكشف لأول مرّة!
11:30 | 2023-04-29
"إيني" الإيطالية لا تتوقع صدمات كبيرة بأسعار الطاقة في 2023
فيديو
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
02:06 | 2023-04-28
29/04/2023 21:19:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
29/04/2023 21:19:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
29/04/2023 21:19:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact