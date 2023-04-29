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عربي-دولي

مصر توقف الإجلاء من قاعدة جوية سودانية لاعتبارات أمنية

Lebanon 24
29-04-2023 | 13:30
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أعلنت وزارة الخارجية المصرية، إنهاء عمليات الإجلاء من قاعدة وادي سيدنا السودانية نظرا لاعتبارات أمنية.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان: "تؤكد وزارة الخارجية على انتهاء عمليات الإجلاء من قاعدة وادي سيدنا نظراً للعديد من الاعتبارات، منها الاعتبار الأمني".
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وتابعت: "على المتواجدين حالياً في القاعدة مغادرتها في أقرب فرصة متاحة والتوجه إلى إحدى نقاط التجمع والإجلاء المشار إليها، مع التأكيد على أهمية عدم الالتفات إلى أية دعوات بخلاف ذلك".
وأضافت: "إلحاقاً بالبيانات السابقة الصادرة عن وزارة الخارجية، وآخرها في 28 نيسان الجاري، والذي يتضمن التوجيه بنقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى مصر، تعاود وزارة الخارجية التأكيد بأن نقاط التجمع والإجلاء المتاحة حاليا: 1. القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بوتسودان. 2. معبر قسطل (إجلاء بري). 3. معبر أرقين (إجلاء بري)".

وفي وقت سابق، أوصت وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها في السودان بتجنب مطار وادي سيدنا اعتبارا من 29 نيسان بسبب "العنف المتزايد في المطار وحوله".

وكانت وزارة الخارجية المصرية كشفت أنه تم استقبال 16 ألف شخص من غير المصريين عبر المنافذ الحدودية مع السودان حتى الآن.
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