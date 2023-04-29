دولة محاذية للسودان تعاني جداً من الصراع هناك.. تقريرٌ يكشفها

بدأ النزاع في السودان يلقي بظلاله على جمهورية إفريقيا الوسطى التي تشارك الدولة العربية حدوداً طولها 174 كيلومتراً.



وذكر موقع "reliefweb" المتخصص في بيانات العمليات الإنسانية أن تأثر إفريقيا الوسطى بما يجري في السودان يظهر بشكل جلي في شمالي البلاد.

Advertisement

وبسبب الاضطرابات الأمنية على طول الحدود بين البلدين، تضررت حركة المرور بينهما، مما أدى زيادة كبيرة في أسعار السلع الأساسية.

ويزوّد السودان العديد من البلدان في إفريقيا الوسطى بالسلع الأساسية مثل مناطق في محافظتي فاكاجا وبامينغوي بانغوران.

وخلال موسم الأمطار، الذي يمتد من نيسان وحتى تشرين الأول، يواجه التحرك تحديات كبيرة ويزيد الاعتماد بشكل كبير على السودان.

وبالنسبة إلى بعض السلع، زادت الأسعار بمقدار الضعفين، فمثلا سعر كيس السكر الذي كان يزن 50 كيلوغراما كان يباع قبل الحرب مقابل 40 ألف فرنك محلي (70 دولارا) صار يباع مقابل 80 ألفا (140 دولارا).



انعدام الأمن الغذائي



وكانت المنطقة الشمالية من جمهورية إفريقيا الوسطى تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وهو حال يتوقع أن يصل إلى ذروته في أغسطس المقبل ما لم تكن هناك استجابة كافية.



وبحسب بيانات جديدة صدرت أواخر العام 2022، كان هناك 120 ألف إنسان بحاجة إلى مساعدة إنسانية في شمالي جمهورية إفريقيا الوسطى، في حين أن القدرات على تلبية الاحتياجات الإضافية محدودة للغاية.

وفر أكثر من 12 ألف سوداني من بلاده واستقر بهم الحال في إفريقيا الوسطى هربا من القتال في بلادهم، وتناقش السلطات المحلية إمكانية نقلهم إلى منطقة بيراو.

ووصل فرق إغاثة إلى منطق بيراو ليس فقط لتقييم الوضع، بل لتقديم دعم المساعدة الطارئة بما في ذلك المياه النظيفة.