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تظاهرة جديدة احتجاجاً على مشروع إصلاح النظام القضائي في إسرائيل

Lebanon 24
29-04-2023 | 14:54
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شهدت تل ابيب مساء السبت تظاهرة جديدة احتجاجاً على مشروع إصلاح النظام القضائي الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيما يعتبره منتقدوه مخالفاً لأسس الديموقراطية، قبل أيام من معاودة الكنيست عمله.
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وحمل المتظاهرون أعلاماً إسرائيلية ولافتات من بينها لافتة كتب عليها "التاريخ ينظر إليكم".

ولم يتم الإعلان على الفور عن عدد المشاركين في التظاهرة.

ويتظاهر إسرائيليون أسبوعياً منذ أربعة أشهر ضد الإصلاح القضائي الذي تريد تنفيذه حكومة بنيامين نتنياهو والذي يعتبره منتقدوه مناهضاً للديموقراطية.

ومن المقرر أن يعاود الكنيست عمله الإثنين بعد عطلة. وسعى مناصرو ومعارضو الإصلاحات إلى تشديد الضغط على السياسيين.

وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزاباً من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشدّدة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية وأعضاء البرلمان المنتخبين، في حين يقول منتقدوه إنه يعرّض الديموقراطية الإسرائيلية للخطر.
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