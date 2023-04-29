السودان يدخل في اسبوع ثالث من الاشتباكات المستمرة.. فهل من بصيص أمل؟

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دخل السودان أسبوعا ثالثا من القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع رغم الاتفاقات المتكررة لوقف إطلاق النار، فيما يواصل المزيد من المدنيين الفرار إلى الخارج.وقد واصل الجانبان، معركتهما رغم الاتفاق أكثر من مرة على وقف إطلاق النار بوساطة قوى أجنبية لاسيما الولايات المتحدة.ومن المقرر أن تنتهي أحدث هدنة في منتصف ليل الأحد بعد أن دامت 72 ساعة.وتندلع معظم الاشتباكات في العاصمة الخرطوم، حيث ينتشر مقاتلو قوات الدعم السريع في المناطق السكنية وتحاصر حرب الشوارع العديد من السكان، الذين يعانون من شح المياه والغذاء والوقود والكهرباء.وقال سكان في الخرطوم ومدن مجاورة لها إن حدة القتال انخفضت اليوم السبت مقارنة بالأيام القليلة الماضية.ودارت اليوم اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع بمحيط القصر الرئاسي وسط الخرطوم.كما نفذ الجيش السوداني اليوم طلعات جوية في الخرطوم، قبل أن ترد قوات الدعم السريع بمضادات أرضية.بصيص من الأملفي هذا الوقت، قدم مبعوث للأمم المتحدة بصيصا من الأمل، إذ قال إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منفتحان الآن بشكل أكبر على المفاوضات وإن لم يتحدد موعد لها. ولم يظهر الجانبان حتى الآن أي إشارة على التراجع عن موقفهما.وقال فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، لرويترز، إنه استشعر تغيرا في مواقف الجانبين مؤخرا وإنهما أكثر انفتاحا على المفاوضات.وأضاف: "لم تكن كلمة -مفاوضات- أو -محادثات- واردة في خطابيهما خلال الأسبوع الأول أو نحو ذلك".