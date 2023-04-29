مندوب روسيا: كل تأخير في العودة لمحادثات فيينا يقربنا من اللاعودة

قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، السبت، إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا قررت فيما يبدو "تدمير" الاتفاق النووي مع إيران.



وأضاف المندوب الروسي في تغريدة على "تويتر"، أن "كل يوم تأخير في استئناف محادثات فيينا لإحياء الاتفاق، يقربنا من نقطة اللاعودة".

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