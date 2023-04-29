زلزال بقوة 6.2 يضرب ولاية ألاسكا الأميركية

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ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة منطقة شيجنيك في ولاية ألاسكا بالولايات المتحدة الأميركية، وفق ما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأميركية (USGS).وتقع منطقة شيجنيك في جنوب غربي ألاسكا، وهي منطقة نائية وصغيرة.ولا يعتبر وقوع زلزال في المنطقة حادثاً نادراً، حيث تقع ألاسكا في منطقة نشطة زلزالياً وتشهد بشكل متكرر العديد من الهزات الأرضية.