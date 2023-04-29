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عربي-دولي

مسلحون في نيجيريا يطلقون سراح 74 طفلاً

Lebanon 24
29-04-2023 | 15:41
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أطلق مسلحون في نيجيريا سراح 74 طفلاً، من بينهم أطفال خطفوهم هذا الشهر في ولاية زامفارا بشمال غرب البلاد بعد دفع فدى.

وقال اثنان من أولياء الأمور في قرية وادزاماي بولاية زامفارا لـ"رويترز"، إن كلا منهما دفع 20 ألف نايرا (43.50 دولار)، وإن أطفالهما من بين من أطلق سراحهم، الجمعة، ويعانون من سوء تغذية شديد.
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وأفاد مسؤول قروي في وادزاماي بأن 11 شخصاً ما زالوا مخطوفين، وإن اثنين لقيا حتفهما في أثناء محاولة الفرار من الخاطفين.
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