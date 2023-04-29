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عربي-دولي

واشنطن تدعو بكين إلى وقف مضايقة سفن الفلبين

Lebanon 24
29-04-2023 | 15:43
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دعت وزارة الخارجية الأميركية، بكين إلى "وقف مضايقة وترهيب سفن الفلبين، من قبل حرس السواحل الصيني"، مؤكدة أن هذا النوع من الأعمال يؤدي إلى "تصعيد التوترات والتهديدات للاستقرار في المنطقة".

وتشهد منطقة بحر الصين الجنوبي نزاعات مستمرة بين الصين ودول الجوار، بما في ذلك الفلبين، بشأن المناطق البحرية والجزر والشعاب المرجانية.
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وتتهم الفلبين الصين بتهديد سفنها، وعرقلة الأنشطة الاقتصادية البحرية.

وتأتي دعوة وزارة الخارجية الأمريكية ضمن سلسلة من الدعوات والتصريحات التي تصدرها الولايات المتحدة بشأن الصراع في بحر الصين الجنوبي، وتأثيره على الأمن والاستقرار في المنطقة.
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