تحت حراسة المسيرات.. أميركا تنفذ أول إجلاء لرعاياها من السودان

وصل مئات الأميركيين الفارين من القتال الدامي في السودان على مدى أسبوعين إلى ميناء بورتسودان، يوم السبت، في أول عملية إجلاء تديرها الولايات المتحدة، وفي استكمال لرحلة برية خطيرة تمت تحت حراسة طائرات مسيرة مسلحة

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وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية وصول قافلة جديدة ممن تم إجلاؤهم من مناطق القتال في السودان إلى مدينة بورتسودان في طريقهم إلى مدينة جدة السعودية.وقال بيان للخارجية الأميركية "وصلت قافلة نظمتها الحكومة الأميركية تضم مواطنين أميركيين وموظفين محليين ومواطنين من دول حليفة وشريكة إلى بورتسودان، وسوف نساعد المواطنين الأميركيين وغيرهم من المؤهلين للسفر إلى جدة".كما أضافت "يضاف هذا إلى العمل الذي قامت به الحكومة الأميركية هذا الأسبوع، لتسهيل مغادرة دبلوماسيينا عن طريق عمليات الإجلاء بمساعدة الجيش، ومئات المواطنين الأميركيين الآخرين الذين تم إجلاؤهم عن طريق القوافل البرية والرحلات الجوية والبحرية".