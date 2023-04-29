أوكرانيا: انفجار القرم دمر أكثر من 10 خزانات نفط

صرح مسؤول بالمخابرات العسكرية الأوكرانية، أن أكثر من 10 خزانات للمنتجات النفطية بسعة حوالي 40 ألف طن دُمرت في انفجار بميناء سيفاستوبول الذي تسيطر عليه روسيا، وفق قناة آر.بي.سي أوكرانيا.



ولم يذكر المسؤول أندريه يوسوف أن أوكرانيا مسؤولة عن الانفجار في تعليقاته التي أوردتها القناة، لكنه وصف الانفجار بأنه "عقاب إلهي"، بحسب تعبيره، بعد ضربة روسية على مدينة أوكرانية أمس الجمعة.



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وقال الحاكم ميخائيل رازفوجاييف على تليغرام إنه "تم إخماد نيران على مساحة ألف متر مربع"، وفق رويترز.



كما أضاف أنه لا توجد إصابات، مردفاً أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الخزان تعرض لهجوم بطائرتين مسيرتين. يأتي ذلك بعد أن أعلن الحاكم الذي عينته روسيا في سيفاستوبول أنه تم اليوم إخماد حريق شب في خزان وقود نتج فيما يبدو عن هجوم بطائرة مسيرة في المدينة الساحلية الواقعة في شبه جزيرة القرم.وقال الحاكم ميخائيل رازفوجاييف على تليغرام إنه "تم إخماد نيران على مساحة ألف متر مربع"، وفق رويترز.كما أضاف أنه لا توجد إصابات، مردفاً أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الخزان تعرض لهجوم بطائرتين مسيرتين.