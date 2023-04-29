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عربي-دولي
بعد أيام من مقتل ممثل المرشد.. هجوم بالسكين على رجل دين إيراني في قم
Lebanon 24
29-04-2023
|
16:11
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تعرض رجل دين إيراني لهجوم بسكين، في مدينة قم المقدسة (وسط) خلال حادث سير، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية، بعد أيام على مقتل عضو في مجلس خبراء القيادة الإيراني.
وبعد تحطم السيارة وجرح اثنين من المارة، ترجل السائق من سيارته وهاجم "أحد الضحايا وهو رجل دين" بسكين، على ما ذكر قائد شرطة قم أمير مختاري بحسب وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).
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ونُقل الجرحى الثلاثة، ومن بينهم السائق الذي جرح نفسه بالسكين، إلى المستشفى. ولا يزال رجل الدين في العناية المركزة، وفق مختاري، مضيفا أن دوافع الهجوم لم تتضح بعد.
ويأتي ذلك بعد أيام على مقتل آية الله عباس علي سليماني، العضو في مجلس خبراء القيادة الموكل تعيين المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، جراء إطلاق نار استهدفه داخل مصرف في مدينة بابلسر في محافظة مازندران شمال البلاد.
وأوقف المهاجم وجرى التحقيق معه بعد حادثة، الأربعاء، حسبما أعلن المسؤولون آنذاك، وقالوا إن "ما حصل لم يكن عملا أمنيا أو إرهابيا".
وتولى آية الله سليماني (75 عاما) عددا من المناصب الدينية ذات الشأن في الجمهورية الإسلامية، إذ كان ممثلا للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وإماما لصلاة الجمعة في عدد من المدن الكبرى مثل كاشان (وسط) وزاهدان مركز محافظة سيستان-بلوشستان في جنوب شرق البلاد.
وبموجب الدستور، يعود إلى مجلس الخبراء المؤلف من 88 عضوا صلاحية تعيين المرشد الأعلى والإشراف على عمله، وعزله وتعيين شخص جديد إذا رأى ذلك ضروريا.
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