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عربي-دولي

حمدوك: الصراع في السودان قد يتحول لأسوأ حرب أهلية في العالم

Lebanon 24
29-04-2023 | 16:14
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حذر رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، السبت، من أن الصراع في السودان قد يتحول إلى واحدة من أسوأ الحروب الأهلية في العالم "إذا لم يتم وقفه مبكرا".

ونقلت وكالة بلومبرغ عن حمدوك القول إن "الصراعات في سوريا واليمن وليبيا ستبدو صغيرة" مقارنة بما يمكن أن يؤول إليه الوضع في السودان.
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وأضاف حمدوك أن "السودان بلد ضخم ومتنوع يضم مجموعات عرقية ودينية مختلفة، مشددا أن "الحرب الشاملة ستكون كابوسا للعالم".

ودعا حمدوك الى استمرار الجهود الرامية للضغط على الطرفين المتحاربين من أجل وقف القتال.
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