وزير المالية السوداني: نعمل مع طرفي القتال لتثبيت وقف إطلاق النار

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كشف وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، عن جهود تبذل مع الجيش وقوات "الدعم السريع" وعدد من المنظمات لتثبيت وقف إطلاق النار في البلد العربي.جاء هذا في تغريدة، اليوم السبت، لإبراهيم الذي يرأس أيضا حركة "العدل والمساواة" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.وقال الوزير السوداني: "‏نعمل مع طرفي القتال وعدد من المنظمات لتثبيت وقف إطلاق النار من أجل الوضع الإنساني".وأضاف إبراهيم: "هناك جثث على الأرض وجرحى يحتاجون للوصول إلى المستشفيات".