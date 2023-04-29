تركيا تغلق مجالها الجوي أمام أرمينيا

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كشف رئيس مجلس إدارة شركة الطيران الأرمنية Flyone Armenia آرام أنانيان، اليوم السبت، أنّ السلطات التركية ألغت لأسباب غير معروفة ومن دون إشعار مسبق، الإذن الذي سبق إصداره لشركة الطيران الأرمنية بخصوص تسيير رحلات جوية إلى أوروبا عبر المجال الجوي التركي”.