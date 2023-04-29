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خامنئي: الولايات المتحدة صديق لا يُعتمد عليه

Lebanon 24
29-04-2023 | 16:27
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قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي للرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد الذي زار طهران اليوم السبت إن الولايات المتحدة صديق لا يُعتمد عليه وينبغي على العراق ألا يسمح بأي قوات أميركية على أراضيه.
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ونقلت وسائل إعلام رسمية عن خامنئي قوله "الأميركيون ليسوا أصدقاء للعراق. الأميركيون ليسوا أصدقاء لأحد ولا حتى مخلصين لأصدقائهم الأوروبيين".

وتجري وكالات الأمن القومي الأميركية تحقيقاً بعد أن أشار تسريب لوثائق سرية إلى أن الولايات المتحدة تجسّست على حلفاء لها منهم أوكرانيا.

وقال خامنئي لرشيد الذي زار طهران على رأس وفد بهدف تعزيز العلاقات بين الجارتين "وجود حتى أميركي واحد في العراق يعتبر كثيراً".
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