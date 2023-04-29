الآلاف يتظاهرون ضدّ خطط الحكومة بشأن الهجرة في فرنسا

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شهدت باريس وعدد من المدن الفرنسية، اليوم السبت، تظاهر الآلاف، بينهم الكثير من اللاجئين غير الشرعيين، احتجاجاً على التغييرات المرتقبة في قانون الهجرة الفرنسي وعملية طرد المهاجرين من جزيرة مايوت في المحيط الهندي.وسار المتظاهرون خلف لافتة كتب عليها “لا لقانون دارمانان. ضد القمع والسجن والترحيل” في إشارة إلى وزير الداخلية جيرالد دارمانان.ورأى أبو بكر (31 عاماً)، القادم من مالي ولا يحمل وثائق، أن “قانون الهجرة الذي ارجأته الحكومة حتى الخريف قانون عنصري يهدف إلى تجريم الأجانب وسيقود إلى”مزيد من عمليات الترحيل”.كما احتج المتظاهرون على عملية “وامبوشو” التي تقدم بها دارمانان لطرد مهاجرين أغلبهم من جزر القمر من جزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي.وأكدت ماري -كريستين فيرجيا، نائبة رئيس الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان والعضو السابق في البرلمان الأوروبي أن “الطريقة التي تتم بها معاملة سكان جزر القمر غير الموثقين لا تليق بفرنسا”.