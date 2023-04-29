خرق الهدن في السودان مستمر.. وتحذير من وضع انساني كارثي

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لم تتوقف الاشتباكات على الرغم من الهدنة المعلنة في السودان، فقد اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بمواصلة القصف العشوائي لمناطق بمحيط القيادة العامة، ووسط الخرطوم، وأم درمان.وأضاف الجيش السوداني أن شرطة الاحتياطي بدأت تفتح تدريجيا مناطق في جنوب الخرطوم، موضحاً أن الموقف العملياتي بات مستقراً في جميع المناطق العسكرية بالبلاد.كما لفت إلى أن لجنة أمن ولاية غرب دارفور نجحت بالحد من التوتر القبلي بالولاية.وتابع أن عمليات إجلاء رعايا بعض الدول من الخرطوم وبورتسودان ما زالت مستمرة.كما أكد الجيش السوداني التزامه بالعملية السياسية التي تقود إلى قيام السلطة المدنية في البلاد، مشددا على أنه أحبط ما وصفها بمحاولة فاشلة للاستيلاء على الحكم بغطاء سياسي.وجاء في بيان مقتضب للقائد العام للجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة لن تكون رافعة لأي كيان أو حزب أو جماعة للانقضاض على السلطة.في غضون ذلك، قال الجيش إنه أحبط خلال الأسبوعين الماضيين محاولة فاشلة للاستيلاء على الحكم بقوة المتمردين وبغطاء سياسي، على حد وصفه.في المقابل، قالت قوات الدعم السريع إنها ترفض الحوار مع المجموعة التي تسيطر على قرار القوات المسلحة، مشددة على أن الخروق المستمرة للهدنة سببها تعدد مراكز القرار وتنازعها داخل الجيش، على حد قولها.وأتت هذه التطورات في حين تجددت الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم وأم درمان، أمس السبت، تحديدا عند جسر الحلفايا، الذي يربط الخرطوم بحري وأم درمان. بينما اندلعت الحرائق بالمنطقة الصناعية في بحري.الوضع الإنساني أصبح كارثياًومع تصاعد حدة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع رغم إعلان الهدنة، كشف برنامج الغذاء العالمي، أمس السبت، أن الوضع الإنساني في السودان أصبح كارثياً.كما قالت المتحدثة الإعلامية باسم برنامج الغذاء العالمي، عبير عطيفة لـ "العربية/الحدث"، "قلقون جدا من الوضع الإنساني في السودان".وبينت عطيفة أن لا إحصائية دقيقة عن أعداد اللاجئين أو النازحين من السودان، هرباً من النزاع في البلاد. وتابعت "يجب وقف النار في السودان لتجنب أن يصبح الوضع أسوأ".مقتل المئات ونزوح الآلافيذكر أن الجيش والدعم السريع كانا أعلنا سابقاً الموافقة على هدنة بدأت منتصف ليل الخميس، على أن تمتد لمدة 72 ساعة، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها.ومنذ اندلاع القتال بين الجانبين في 15 نيسان، جرى التوصل إلى 5 هدن لكنها فشلت في الثبات، وتخللتها العديد من الانتهاكات.كما أسفرت المعارك حتى الآن عن مقتل 500 شخص على الأقل وجرح الآلاف، لكن عدد الضحايا قد يكون أكثر من ذلك بكثير نتيجة القتال المستمر.فيما نزح الآلاف من الخرطوم والمناطق المحيطة بها إلى ولايات أخرى أكثر أمناً، وسط شح المواد الغذائية، ومياه الشرب، وانقطاع الكهرباء، وارتفاع أسعار الوقود.(وكالات)