تجدد التظاهرات في تل أبيب ضد نتنياهو.. ودعوة لـ "يوم شلل" في هذا التاريخ (فيديو)

للأسبوع السابع عشر على التوالي، تجددت مساء أمس السبت الاحتجاجات في تل أبيب ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وخطة إضعاف القضاء المثيرة للجدل، بمشاركة قرابة 180 ألفاً، بحسب ما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



فيما أعلن منظمو الاحتجاجات عن تصعيد خطواتهم الاحتجاجية ضد خطة إضعاف القضاء الرامية إلى تقويض صلاحيات المحكمة العليا، حيث أعلنوا عن دعوة لجعل الخميس 4 أيار، "يوم شلل" في البلاد بتنظيم عشرات الخطوات الاحتجاجية في معظم الشوارع الرئيسية.



ووفقاً للتقديرات الإسرائيلية، فإن عدد المتظاهرين في تل أبيب وصل إلى نحو 180 ألف متظاهر، بالإضافة إلى 30 ألفاً في حيفا و18 ألفاً في كفار سابا و16 ألفاً في نتانيا.

*شبكة الهدهد*

حوالي 200 ألف مشارك في مظاهرة تل أبيب، وعشرات الآلاف في مظاهرات أخرى في جميع المدن ضد حكومة نتنياهو pic.twitter.com/OeYh9Nw11Y — الهدهد (@hodhod_pal) April 29, 2023 Advertisement

ونُظمت المظاهرة المركزية كالمعتاد في شارع "كابلان" بتل أبيب، فيما تظاهر الآلاف في حيفا ومفرق "كركور" ونهاريا وكفار سابا ورحوفوت والقدس وهرتسليا ورعنانا وغيرها.



من جانبه، هاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، خلال مشاركته في مظاهرة كفار سابا، وزير القضاء، يارليف ليفين، قائلا إن "الشخص الذي أعلن عن الحرب على المحكمة العليا لا يمكن ولن يكون هو الذي يعين الرئيس المقبل للمحكمة العليا"، معتبرا أنه "فقد مصداقية قضاة المحكمة العليا".



واعتقلت الشرطة متظاهرين اثنين خلال المظاهرة على خلفية إغلاق المفرق أمام حركة السير.



تأتي الاحتجاجات بعد تظاهرة نظمت في مدينة القدس، الخميس الماضي، بمشاركة نحو 200 ألف من أنصار اليمين الإسرائيلي تأييدا لخطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، وذلك بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست عن أحزاب الائتلاف الحكومي.(عربي بوست)



