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عربي-دولي

"فاغنر" تقضي على مجموعة أوكرانية في باخموت.. وفيديو يوثق ما حصل

Lebanon 24
30-04-2023 | 03:00
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ذكرت قناة "تيليغرام" المختصة بمقاطع الفيديو التابعة لقوات "فاغنر" الروسية انه تم القضاء على مجموعة من القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك، حاولت وضع حاويات فيها مادة كيميائية مجهولة.

وكتبت القناة: "في غرب باخموت (أرتيوموفسك)، حاول متخصصون من الأعداء يرتدون أزياء الحماية الكيمائية الكاملة وأقنعة الغاز وضع حاويات تحتوي على كيماويات مجهولة أمام خط الجبهة.. تم القضاء على هذه المجموعة بالكامل".
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وتقع مدينة أرتيوموفسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وتعتبر مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس، ومنذ الصيف الماضي، تدور فيها معارك ضارية من أجل السيطرة على المدينة.

وفي وقت سابق ، أعلن مؤسس قوات "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، أن مقاتلي "فاغنر" تقدموا 100-150 مترا في مدينة أرتيوموفسك أمس السبت، مشيرا إلى أنه تبقى 2.98 كيلومتر مربع من أراضي المدينة.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، أن الوحدات الروسية، تسيطر على حوالي 90%، من مدينة أرتيوموفسك.

وقال غاغين، في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "في جميع الأحوال، ستتم السيطرة على أرتيوموفسك، هذه مسألة وقت.. في الوقت الحالي نقترب من السيطرة على حوالي 90% من أراضي المدينة نفسها. جميع الطرق الآن تحت سيطرة نيران مدفعيتنا".(روسيا اليوم)


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