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عربي-دولي
بإيعاز من خامنئي.. بناء مساكن إيرانية في الجزر المتنازع عليها مع الإمارات
Lebanon 24
30-04-2023
|
02:30
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أعلن قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنكسيري ان إيران تعتزم إنشاء مساكن في الجزر المتنازع عليها مع الإمارات، وخلق فرص عمل فيها.
وأضاف تنكسيري أن طهران تعتزم أن تكون هذه الجزر مسكونة بناء على إيعاز من المرشد الإيراني علي خامنئي.
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من جهة أخرى، قال القائد في الحرس الثوري الإيراني إن "وجود الكيان الصهيوني وأميركا في المنطقة الخليجية يعرض الاستقرار والأمن فيها للخطر"، وفق تعبيره.
كما أكد أن وجود السفن التابعة لدول أجنبية في المياه الخليجية -ولا سيما التي تعمل بالوقود النووي- يعرض النظام البيئي للخطر.(الجزيرة)
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