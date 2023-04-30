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عربي-دولي

حافلات تحرسها درونز مسلحة.. هكذا أخرجت أميركا مواطنيها من السودان

Lebanon 24
30-04-2023 | 04:30
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أوصلت قوافل حافلات، مراقبة عبر استطلاع جوي، مواطنين أميركيين موجودين في السودان خلال عمليات الإجلاء الجوية والبرية بسبب المعارك التي تدور بين القوى العسكرية في البلاد.

وتدور المعارك في السودان منذ منتصف نسيان بين الجيش السوداني بقيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص وإصابة الآلاف ونزوح نحو 75 ألفا.
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وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أن قافلة من مئات الأميركيين وصلت إلى مدينة ساحلية بشرق السودان، حيث جرت أول جهود إجلاء لأميركيين متواجدين في السودان.

وخلال الأيام الماضية تأكد مقتل اثنين من الأميركيين في المعارك، أحدمها كان مدنيا أميركيا، والأخر طبيب تعرض للطعن حتى الموت أمام منزله حيث انتشرت أعمال العنف مع غياب تطبيق القانون.

وضمت قافلة الحافلات التي وصلت إلى بورتسودان السبت 300 شخصا، بعدما غادروا الخرطوم في وقت متأخر الجمعة، بحسب تقرير نشرته شبكة "أن بي أر".

وقال المتحدث باسم الخارجية، ماثير ميللر، في بيان إن "الأميركيين يمكنهم عبور البحر الأحمر من بورتسودان إلى ميناء جدة في السعودية".

وكشف مسؤول من وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن هذه القافلة ضمت غالبيتها مجموعة من الأميركيين إضافة إلى بعض الألمان والنرويجيين.

وأوضح أنه تم التعاقد مع سبع حافلات ومراقبتها عن طريق "طائرات مسيرة مسلحة" طوال الطريق، فيما تعاقدت الحكومة الأميركية بالمجمل مع 16 حافلة في المجموعة حيث ستستخدم بقية الحافلات في حال الحاجة لقوافل إجلاء أخرى.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن قوات من الدعم السريع ساعدت قافلة الحافلات بثلاث مركبات للمساعدة في تأمينها عبر نقاط التفتيش.

وقال مسؤولون أميركيون إن الطائرات المسيرة كانت تراقب مسار طرق إخلاء الحافلات البرية لعدم أيام، وفق وكالة أسوشيتد برس.(الحرة)




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