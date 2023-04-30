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عربي-دولي

بعد 8 أشهر من القتال العنيف.. هذا ما كشفه قائد "فاغنر" حول باخموت

Lebanon 24
30-04-2023 | 05:00
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أكد مؤسس قوات "فاغنر" العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، ان قواته تقدمت 100-150 مترا في باخموت أمس السبت، فيما كشف عمدة سيباستوبول تفاصيل استهداف مستودعات النفط في المدينة.

فقد كشف قائد قوات فاغنر أن قواته تتقدم في مدينة باخموت تدريجيا، وأنه لم يتبق بأيدي القوات الأوكرانية إلا القليل.
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وأشار بريغوجين إلى أن كل ما بقي بأيدي القوات الأوكرانية من المدينة، التي تشهد قتالا عنيفا منذ 8 أشهر، هو 3 كيلومترات مربعة، أو 2.98 كيلومتر مربع على وجه التحديد.

وكانت قوات فاغنر سيطرت الجمعة والسبت على مناطق الكلية الصناعية وكلية التمريض والكراجات أو معسكرات الجيش، فيما شنت هجمات على المربع الأخير الذي تحتمي فيه القوات الأوكرانية ودمرت منطقة الأبراج السكنية العالية في المدينة.

ووفقا لخرائط نشرها ناشطون، فقد باتت قوات فاغنر تسيطر على أكثر من 92% من المدينة، بينما تسيطر القوات الأوكرانية على أقل من 8%.

استهداف كيماوي؟
وفي تطور آخر، نشرت على قناة تلغرام تابعة لقوات "فاغنر" مقاطع فيديو حول القضاء على مجموعة من القوات الأوكرانية في باخموت، حاولت وضع حاويات فيها مادة كيميائية مجهولة.

وكتب على قناة تلغرام: "في غرب باخموت [أرتيوموفسك]، حاول متخصصون من الأعداء يرتدون أزياء الحماية الكيماوية الكاملة وأقنعة الغاز وضع حاويات تحتوي على كيماويات مجهولة أمام خط الجبهة.. تم القضاء على هذه المجموعة بالكامل".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير 14 مسيرة أوكرانية في خاركيف ودونيتسك ولوغانسك وإسقاط مروحية Mi-8 أوكرانية في لوغانسك وتصفية أكثر من 825 جنديا ومرتزقة على كافة المحاور.

قتلى بقصف أوكراني
بالمقابل، أعلن حاكم منطقة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، إن هجومًا أوكرانيًا أدى إلى مقتل مدنيين اثنين على الأقل ودمر مبنى سكنيًا واحدًا بالكامل.(سكاي نيوز)


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