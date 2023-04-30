ولي عهد الأردن يكشف: هكذا تعرفت على خطيبتي رجوة

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كشف ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، عن كيفية تعرّفه على خطيبته المهندسة السعودية رجوة بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، اللذين احتفلا بخطوبتهما في الثامن عشر من شهر آب عام 2022.وقال الأمير الحسين خلال رده على سؤال أحد الشباب الحاضرين لمنتدى تواصل خلال مشاركته به اليوم السبت، إن إحدى زميلاته من المدرسة عرفته على رجوة قبل سنتين.وأضاف: "كان هناك حديث ولقاء وبعد ذلك تواصلنا بشكل أكبر وقبل فترة تمت الخطبة".وتابع ولي عهد الأردن: "أنا متحمس لـ 1 / 6" وهو موعد زواجه، وشكر الآنسة رجوة لمشاركتها في جلسات منتدى تواصل.وكان الديوان الملكي الأردني، قد أعلن أن موعد عقد قران، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على رجوة، سيكون في الأول من حزيران المقبل.يذكر أن الخطوبة جرت في منزل والد العروس في العاصمة السعودية الرياض بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله، كما حضر الخطوبة ولي العهد الأردني الأسبق الأمير الحسن بن طلال.